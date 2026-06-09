Muškarac stradao prilikom prevrtanja traktora

Teška nesreća u kojoj je nastradala jedna osoba dogodila se u prepodnevnim časovima u naselju Trnava u Novom Pazaru.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je iz za sada neoznatog razloga došlo do prevrtanja traktora, pri čemu je nesrećni čovjek nastradao na licu mjesta.

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- Nesreća se dogodila oko 10 sati kada je muškarac M.A. prevozio seno na traktoru, prevrnuo se i nastradao na licu mjesta - kaže za RINU izvor sa lica mjesta.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mjesta, ali muškarcu nije bilo spasa. Ljekari su samo mogli da konstatuju smrt.

Prema prvim infomacijama, nesreća se dogodila tokom izvođenja poljoprivrednih radova, kada je muškarac izašao sa traktorom na kolovoz.

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Pripadnici policije izašli su na lice mjesta i obavili uviđaj, a istraga je u toku.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti ove nesreće koja se dogodila tokom izvođenja poljoprivrednih radova.

(Telegraf.rs)