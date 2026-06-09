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Autom pokosio dijete ispred tržnog centra: Poznato stanje mališana iz Beograda

Autor:

ATV
09.06.2026 12:08

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Devetogodišnje dijete povrijeđeno je sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Mirijevskom bulevaru, u blizini Tržnog centra Karaburma u Beogradu.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, dijete je oborio automobil pod za sada neutvrđenim okolnostima.

"Dijete je zadobilo povredu noge, odnosno potkolenice. Na lice mjesta brzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je ukazala prvu pomoć povređenom djetetu", kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Nakon zbrinjavanja na mjestu nesreće, dete je prevezeno u Univerzitetsku dječju kliniku Tiršova radi dalje dijagnostike i liječenja.

"Srećom, dijete je bilo svjesno nakon nezgode, ali je zbog povrede noge odlučeno da bude transportovano u Tiršovu na dodatne preglede", navodi sagovornik.

Policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti saobraćajne nesreće.

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Saobraćajna nezgoda

povrijeđen dječak

Beograd

povreda

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