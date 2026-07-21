Dodik: Anastasija Bosančić izuzetna mlada osoba čije je znanje prepoznato širom svijeta

Anastasija Bosančić je izuzetna mlada osoba čiji su znanje, rad i rezultati već prepoznati i cijenjeni širom svijeta, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon susreta sa mladom i veoma uspješnom Banjalučankom.

"Danas sam razgovarao s njom o nastavku njenog akademskog puta i master studijama na Univerzitetu Džordžtaun u Vašingtonu, jednom od najuglednijih svjetskih univerziteta u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. Republici Srpskoj su potrebni ovakvi mladi ljudi. Zato je naša obaveza da ih prepoznamo, podržimo i stvorimo uslove da svoje znanje i iskustvo jednog dana stave u službu Republike Srpske", naveo je Dodik na Iksu.

Anastasija Bosančić je izuzetna mlada osoba čiji su znanje, rad i rezultati već prepoznati i cijenjeni širom svijeta.



Danas sam razgovarao s njom o nastavku njenog akademskog puta i master studijama na Univerzitetu Džordžtaun u Vašingtonu, jednom od najuglednijih svjetskih… pic.twitter.com/6yBTGn6PDU — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 21, 2026

Anastasiji je poželio mnogo uspjeha tokom daljeg školovanja i pokazao je uvjerenje da će sve što bude naučila biti na ponos njoj, njenoj porodici i Republici Srpskoj.