Stevandić o napadima na srpsku imovinu: Šmitovo nasljeđe metastazira

Autor:ATV redakcija
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Srbofobija, napadi na Srbe povratnike i otimačina imovine Srpske pravoslavne crkve u Federaciji Bosne i Hercegovine postaju legalni, upozorio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Stevandić je naglasio da Šmitovo nasljeđe metastazira bez ikakve reakcije kancelarije OHR-a i ambasada Evropske unije u BiH.
"Šmitovo nasleđe da se samo Srbi osuđuju i da je protiv Srba sve dozvoljeno metastazira bez reakcije ostatka OHR i kancelarije i ambasada EU u BiH. Ekselencije, da niste otišli", navodi Stevandić na Iksu.
Srbofobija,napadi na Srbe povratnike i otimačina imovine Srpske Pravoslavne Crkve u FBiH postaju legalni.Šmitovo nasleđe da se samo Srbi osuđuju i da je protiv Srba sve dozvoljeno metastazira bez reakcije ostatka OHR i kancelarije i ambasada EU u BiH.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) July 21, 2026
Ekselencije,
da niste otišli? pic.twitter.com/yarmH2L1V3
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