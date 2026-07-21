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Stevandić o napadima na srpsku imovinu: Šmitovo nasljeđe metastazira

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 13:51

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Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.
Foto: ATV

Srbofobija, napadi na Srbe povratnike i otimačina imovine Srpske pravoslavne crkve u Federaciji Bosne i Hercegovine postaju legalni, upozorio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Stevandić je naglasio da Šmitovo nasljeđe metastazira bez ikakve reakcije kancelarije OHR-a i ambasada Evropske unije u BiH.

"Šmitovo nasleđe da se samo Srbi osuđuju i da je protiv Srba sve dozvoljeno metastazira bez reakcije ostatka OHR i kancelarije i ambasada EU u BiH. Ekselencije, da niste otišli", navodi Stevandić na Iksu.

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Tagovi :

Nenad Stevandić

Kristijan Šmit

srpska imovina

FBiH

SPC

Bugojno

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