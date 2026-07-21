Stevandić o napadima na srpsku imovinu: Šmitovo nasljeđe metastazira

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Srbofobija, napadi na Srbe povratnike i otimačina imovine Srpske pravoslavne crkve u Federaciji Bosne i Hercegovine postaju legalni, upozorio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Stevandić je naglasio da Šmitovo nasljeđe metastazira bez ikakve reakcije kancelarije OHR-a i ambasada Evropske unije u BiH. "Šmitovo nasleđe da se samo Srbi osuđuju i da je protiv Srba sve dozvoljeno metastazira bez reakcije ostatka OHR i kancelarije i ambasada EU u BiH. Ekselencije, da niste otišli", navodi Stevandić na Iksu. Srbofobija,napadi na Srbe povratnike i otimačina imovine Srpske Pravoslavne Crkve u FBiH postaju legalni.Šmitovo nasleđe da se samo Srbi osuđuju i da je protiv Srba sve dozvoljeno metastazira bez reakcije ostatka OHR i kancelarije i ambasada EU u BiH.

Ekselencije,

da niste otišli? pic.twitter.com/yarmH2L1V3 — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) July 21, 2026

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