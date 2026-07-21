Policajac Vasilije Lalović oduzeo sebi život, oglasio se njegov advokat

Policajac Vasilije Lalović tragično je okončao svoj život prije nekoliko dana, a njegov advokat Nikola R. Jovanović obratio se javnosti reagujući na objave na društvenim mrežama u kojima piše da se ovaj pripadnik MUP-a "ubio nakon što je tukao djecu u Valjevu".

Jovanović kaže da Lalović dana kada je došlo do sukoba sa policijom u Valjevu nije ni bio u tom gradu, da je pokušao da odbrani svoje ime podnošenjem krivičnih prijava, ali da Javni tužilac, kako kaže, nije na vrijeme reagovao.

Povodom ove tragične vijesti i, kako kaže, hajke koja je pokrenuta protiv policajca, oglasio se advokat Nikola R. Jovanović.

- Imam obavezu da se ovom prilikom obratim javnosti u vezi sa objavom koja je postavljena na društvenoj mreži Iks sa naloga pod nazivom Stefa Petrov (@sstefannus) sljedeće sadržine: "Lalović koji je mučio našu djecu se UBIO. Ostali će odgovarati", a ispod koje se nalazi slika sa tekstom u kome je, između ostalog, navedeno da je u navodnom batinjanju građana Valjeva učestvovao policajac Lalović iz PS Priboj. Komentari ispod pomenute objave su takvi da ih normalan čovjek teško može shvatiti, jer se u njima slavi jedna tragedija i bez ikakve provjere šire dezinformacije kojima se kalja ugled jednog časnog policijskog službenika Vasilija Lalovića - stoji u navodima advokata Nikole R. Jovanovića, koje prenosi Informer.

Objava na društvenim mrežama

Advokat je podsjetio na događaje u Valjevu iz meseca avgusta 2025. godine, kada je došlo do napada na policiju.

- Na društvenim mrežama krenula je serija objava u kojima su targetirani policajci koji su navodno prekoračili svoja ovlašćenja prilikom intervencije i uspostavljanja javnog reda i mira. Jedan od tih čestitih pripadnika snaga bezbjednosti koji je pretrpio prijetnje i uvrede preko Fejsbuka i Instagrama jeste i Vasilije Lalović, pripadnik PS Priboj koji je, nažalost, tragično okončao svoj život sa samo 33 godine života. Dana 15.08.2025. godine putem društvenih mreža prvo je objavljeno njegovo prezime, potom puno ime i prezime, zatim fotografija i prijetnje i uvrede koje je dobijao su se nizale. Imao sam tu čast da sam sa njegove strane bio opunomoćen da ga zastupam u postupcima vezanim za konkretne događaje, a u kojima je želio da dokaže svoju nevinost i iz tog razloga osjećam potrebu da javnost bude upoznata sa istinom koju on nije stigao da ispriča - navodi advokat.

"Podnio je krivičnu prijavu kako bi ukazao na istinu"

Kako on ističe, Lalović se tada uopšte nije nalazio u Valjevu.

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- A kamoli da je učestvovao u bilo kom tobože nezakonitom postupanju. Da je iko od građana ili istraživačkih novinara želio istinu, to je mogao da provjeri i utvrdi. Ali ne, očigledno je lakše bilo pokušati da na stub srama stave jednog čestitog čoveka i policajca, onog koji je zadužen za bezbednost svih nas. To im nije uspelo i neće im nikad uspjeti, zato se mora čuti jedina istina. Dio javnosti je retoriku koja podrazumeva blaćenje svih policajaca, pa i njega lično, bezrezervno prihvatio i proganjanje mladog čovjeka je započelo, dok se količina uvreda i pretnji uvećavala iz dana u dan - rekao je Jovanović i dodao:

- Policajac Lalović je, kao i svaki pošteni građanin ove države, zajedno sa svojim kolegama podnio krivičnu prijavu kako bi ukazao na istinu, ali Javni tužilac još uvek nije postupio po njoj. Valjda ima neka preča posla ili smatra da nije tako strašno kada neko preti pripadniku snaga bezbjednosti naše države, a možda je i pritisak javnosti takav i toliki da se jednostavno boji da radi svoj posao. Stvoren je utisak da je maltene neophodno da se policijski službenici vrijeđaju, proganjaju, da im se preti i da se sa njima narod fizički obračuna. U takvoj atmosferi linča lakše je bilo da se taj predmet, kolokvijalno rečeno, "ostavi sa strane" i možda sačeka neko bolje vrijeme. Pokojni Lalović to nije dočekao, ali vjerujem da ćemo mi uspeti da dokažemo i pokažemo pravu stranu priče i zbog njega i zbog svih nas.

"Niko nije odgovarao za brutalnu laž da je policija do smrti pretukla dječaka u Valjevu"

Inače, "brutalna laž koja je izrečena", kaže advokat, odnosila se na to da je policija navodno do smrti pretukla dječaka u Valjevu prilikom nereda u avgustu mjesecu 2025. godine i dalje se širi u javnom prostoru.

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- A širi se zbog toga što za to još uvijek niko nije odgovarao. Ni lice koje je tu neistinu objavilo, pa ni oni koji su u javnosti nastavili da pronose tu laž. Za njih, izgleda, postoji nešto blaži kriterijum, njih nema po društvenim mrežama, njima se ne preti, ne trpe uvrede. Tu se jedan dio javnosti nije baš nešto previše potresao kada se saznalo da je neko slagao i nije te osobe stavio na stub srama. Naprotiv, na njih se maltene blagonaklono gleda u pojedinim krugovima - podvukao je advokat.

"Ko je sebi dao za pravo da lažno prijavi časnog policajca?"

Advokat ističe da ovaj čin zahtijeva odgovornost onih koji su ga lažno optužili.

- U krivičnoj prijavi koja je povodom predmetnog slučaja podnijeta od strane pojedinih lica i po kojoj, ni manje ni više, postupa Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, jedan od prijavljenih jeste i sada pokojni Vasilije Lalović. Policajac, profesionalac, ponos ove zemlje koji, ponavljam, nije ni bio u Valjevu kada su se dogodile nemile scene. Ko je to dao sebi za pravo da lažno prijavi ovog časnog momka? Zbog čega? Da li će javnost sada osuditi one koji su to učinili? Mora da dođe do javne osude svih koji šire laži, neophodno je da istina izađe na videlo i da se zna da je Vasilije Lalović bio primer časnog, moralnog čoveka i profesionalca u svom poslu - zaključio je Jovanović.

Inače, na društvenim mrežama kruži objava pokreta "Kreni-promeni" od 15. avgusta 2025. godine pod nazivom "Identiteti policajaca koji su tukli decu u Valjevu" u kojoj stoji i prezime Lalović.