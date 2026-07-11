Teška nesreća, poginuo policajac

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas u mjestu Kujnik poginuo je policijski službenik.
U subotu oko 3.10 časova u mjestu Kujnik policijski službenik, koji je van službe upravljao putničkim automobilom, nije se vozilom kretao sredinom obilježene saobraćajne trake, već je prešao u suprotnu traku, točkovima sletio na bankinu i prednjim dijelom vozila udario u betonski propust.
Prema nezvaničnim informacijama, nesreći je najvjerovatnije kumovao umor, zbog kojeg je vozač zaspao, izgubio kontrolu nad automobilom i silovito udario u betonski prilaz.
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Nadležnom tužilaštvu biće dostavljen poseban izvještaj.
Tokom protekla 24 časa na području Policijske uprave požeško-slavonske dogodile su se i saobraćajne nesreće s materijalnom štetom u mjestu Badljevina i u Osječkoj ulici u Požegi.
(HRT)
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