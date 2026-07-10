Kamiondžija iz Srbije ubijen u Bugarskoj

Autor:ATV redakcija
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Vozač kamiona iz Novog Pazara, B.L., prema prvim informacijama, ubijen je u Bugarskoj.
Kako saznaju srpski mediji, njegovo tijelo pronađeno je pored kamiona u Bugarskoj, a policija intenzivno istražuje okolnosti ovog tragičnog događaja.
Bugarske nadležne službe vode istragu o slučaju, a za sada nema zvaničnih informacija.
Prema dosadašnjim saznanjima, tijelo vozača pronađeno je pored teretnog vozila, nakon čega je pokrenuta istraga radi utvrđivanja svih okolnosti smrti.
Više informacija o mogućem motivu i rezultatima istrage očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa, prenosi Kurir
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