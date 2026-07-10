Kamiondžija iz Srbije ubijen u Bugarskoj

Vozač kamiona iz Novog Pazara, B.L., prema prvim informacijama, ubijen je u Bugarskoj.

Kako saznaju srpski mediji, njegovo tijelo pronađeno je pored kamiona u Bugarskoj, a policija intenzivno istražuje okolnosti ovog tragičnog događaja.

Bugarske nadležne službe vode istragu o slučaju, a za sada nema zvaničnih informacija.

Prema dosadašnjim saznanjima, tijelo vozača pronađeno je pored teretnog vozila, nakon čega je pokrenuta istraga radi utvrđivanja svih okolnosti smrti.

Više informacija o mogućem motivu i rezultatima istrage očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa, prenosi Kurir