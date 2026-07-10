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Nevjerovatna scena na svadbi: Dijete ostalo zaključano u autu, reagovali vatrogasci

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 14:39

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Окићено ауто-свадба-машне
Foto: Pexels/HONG SON

Zagrebački vatrogasci upozorili su na sve veći broj intervencija u kojima d‌jeca ostaju zaključana u automobilima, ističući da su posljednjih sedmica imali više takvih slučajeva, među kojima i jednu intervenciju na svadbi.

"Kažu da se na svadbama mogu pojaviti hrvatski navijači, ali ponekad se pojave i hrvatski vatrogasci", našalili su se iz vatrogasne službe, uz napomenu da je riječ o ozbiljnim situacijama.

Kako su pojasnili, u svim slučajevima roditelj je nakratko izašao iz vozila, nakon čega se automobil iz nepoznatog razloga automatski zaključao, dok su ključ i dijete ostali unutra, pišu Nezavisne novine.

U većini intervencija vatrogasci su uspjeli otvoriti vozilo posebnim alatima bez oštećenja, ali upozoravaju da je svaka ovakva situacija trka s vremenom, naročito tokom ljetnih vrućina.

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"Unutrašnjost automobila može se zagrijati na opasne temperature za svega nekoliko minuta", upozorili su vatrogasci.

Građanima savjetuju da prilikom svakog izlaska iz automobila uvijek ponesu ključ sa sobom, čak i ako vozilo napuštaju samo nakratko, te da se upoznaju s načinom rada sistema zaključavanja svog automobila kako bi izbjegli neželjeno automatsko zaključavanje.

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Tagovi :

Hrvatska

Svadba

Vatrogasci

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