Sobarica Jana otvorila vrata sobe, pa zatekla nezamisliv užas

Ljetna sezona u Hrvatskoj je u punom jeku, a na Jadran svakodnevno pristižu hiljade domaćih i stranih turista. Sa njima stižu i brojni sezonski radnici bez kojih je turizam danas nezamisliv, a među najtraženijima su svakako sobarice.

Ovaj posao je fizički izuzetno zahtjevan, odvija se pod velikim pritiskom, a radnice se nerijetko susreću sa prizorima koje obični gosti nikada ne vide.

Hrvatica Jana, koja tokom ljeta radi kao sobarica u Bolu na Braču zajedno sa svojom prijateljicom, podijelila je iskustvo na svom Instagram profilu "janic_jana". Ona je priznala da su već nakon samo dva radna dana ostale potpuno iznenađene i zgrožene onim što su zatekle u sobama.

"Ljudi su bukvalno odvratni"

Jana je u svom video-snimku otvoreno ispričala sa kakvim se neprijatnostima suočava na samom početku sezone i pozvala pratioce da podijele svoja iskustva:

"S prijateljicom radim sezonu u Bolu kao sobarica. Zanima me koja su vaša najgora iskustva. Mi radimo tek drugi dan, i svega i svačega smo se nagledale. Ljudi su bukvalno odvratni. Ima i, hvala Bogu, normalnih ali ima i baš odvratnih", rekla je Jana.

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Njena objava je u kratkom roku privukla veliki broj komentara bivših i sadašnjih sezonskih radnika. Dok su pojedini korisnici situaciju okrenuli na šalu, većina je podijelila traumatična iskustva koja nikada neće zaboraviti, uz poruku: "Ako te zanima da li će biti bolje – neće! I kad pomisliš da si sve vidjela, vjeruj mi nisi, ono još gore tek dolazi".

Izmet u frižideru i krvavi ulošci na podu

Komentari ispod objave otkrili su tamnu stranu turističke sezone i potpuni izostanak kulture i higijene kod pojedinih gostiju:

Krv i mravi u apartmanu: Jedna od radnica koja čisti apartmane ispričala je da je za manje od 12 sati jedna gošća napravila nezamisliv krš. Na podu su je dočekali krvavi ulošci i razliveni sok po kojem se horizontalno hododalo, što je u kuću privuklo milione mrava.

Najbizarniji slučaj sezone: Najviše zgražavanja i reakcija izazvala je ispovijest korisnice Tamare, koja je opisala prizor iz jedne od soba. "Najgore mi je bilo kada su ljudski izmet zamotali u novinski papir i ostavili ga u frižideru", napisala je ona.

Među ostalim gadostima koje su sezonske radnice izdvojile kao svakodnevicu nalaze se prljav donji veš, ostaci hrane, povraćanje po namještaju i zidovima, kao i razbacani iskorišćeni kondomi, prenosi Kurir.