Logo

Pogledajte nevrijeme koje je haralo istokom Srpske

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 07:35

Komentari:

0
Невријеме на истоку Републике Српске
Foto: Screenshot / YouTube

Dijelove Republike Srpske u srijedu je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, pljuskovima i većim količinama leda.

Prema trenutnim informacijama, najgore je bilo u dijelovima Višegrada, Rudog i Rogatice.

Kako se može vidjeti na jednom od objavljenih snimaka, velika količina leda za kratko vrijeme zabijelila je selo kod Višegrada.

Ovakvo nevrijeme sasvim sigurno je stvorilo velike probleme ljudima, posebno poljoprivrednicima.

Za očekivati je da u narednim danima stignu prijave o šteti i uništenim usjevima na području istočne Srpske.

Koliko je led bio intenzivan svjedoče i video snimci objavljeni na društvenim mrežama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nevrijeme

led i grad

Višegrad

Rogatica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Када наступе невоље, вјерници му се обраћају за помоћ: Изговорите ову молитву

Društvo

Kada nastupe nevolje, vjernici mu se obraćaju za pomoć: Izgovorite ovu molitvu

3 h

0
Радници

Društvo

Stiže novi toplotni talas: Najviše ugroženi radnici na otvorenom

14 h

0
Потврђено: Поскупљује гориво у Српској, ево и за колико

Društvo

Potvrđeno: Poskupljuje gorivo u Srpskoj, evo i za koliko

15 h

3
Самсунг

Društvo

Kreativnost koja nastaje u trenutku

18 h

0

  • Najnovije

10

37

Tragedija poslije pobjede Francuske na Mundijalu

10

37

Šest zastrelina, osam prostrelina: Objavljeni detalji ubistva Nešovića

10

32

Hrabri haski skočio na medvjeda i spasio dječaka

10

22

Opština u Srpskoj poklanja steone junice

10

21

Traktor i krave su moj san: Haland želi život na farmi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima