Pogledajte nevrijeme koje je haralo istokom Srpske

Dijelove Republike Srpske u srijedu je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, pljuskovima i većim količinama leda.

Prema trenutnim informacijama, najgore je bilo u dijelovima Višegrada, Rudog i Rogatice.

Kako se može vidjeti na jednom od objavljenih snimaka, velika količina leda za kratko vrijeme zabijelila je selo kod Višegrada.

Ovakvo nevrijeme sasvim sigurno je stvorilo velike probleme ljudima, posebno poljoprivrednicima.

Za očekivati je da u narednim danima stignu prijave o šteti i uništenim usjevima na području istočne Srpske.

Koliko je led bio intenzivan svjedoče i video snimci objavljeni na društvenim mrežama.