Živa danas u Srpskoj ide do 34 stepena

U Republici Srpskoj danas se očekuje toplo i pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje koje će se tokom dana premještati od zapada ka ostalim predjelima zemlje.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, zadržaće se uglavnom suvo vrijeme, dok je lokalna i kratkotrajna slaba kiša moguća samo na krajnjem jugozapadu.

U večernjim časovima u većini krajeva uslijediće razvedravanje, osim na krajnjem sjeveroistoku gdje prolazna oblačnost može donijeti slabu kišu ili kratkotrajni pljusak.

Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljivog ili sjevernog smjera. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 28 do 34 Celzijusova stepena, dok će u višim predjelima biti svježije, sa najvišom temperaturom od 25 stepeni.

Kakvo nas vrijeme očekuje u Banjaluci?

U najvećem gradu Srpske danas će preovladavati sunčano i toplo vrijeme. Tokom dana doći će do postepenog povećanja oblačnosti, ali će se zadržati potpuno suvo vrijeme, dok se uveče očekuje ponovno razvedravanje. Duvaće slab vjetar promjenljivog ili sjevernog smjera, a maksimalna temperatura vazduha iznosiće oko 33 Celzijusova stepena.

Izmjerene temperature u 7 časova

Jutro je u većini krajeva Srpske osvanulo vedro i sunčano, sa lokalnom maglom duž riječnih tokova i po kotlinama na istoku zemlje. U Hercegovini je zabilježena slaba do umjerena bura.

Zvanična mjerenja u 7.00 časova pokazuju sljedeće temperaturne vrijednosti po gradovima i opštinama: