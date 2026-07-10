Đoković otkrio šta je u životu važnije od ishrane: Sve pada u vodu ako ovo ne čuvate

Njegova ishrana bez glutena, apsolutna posvećenost oporavku, joga, meditacija i pažljivo osmišljena rutina često se navode kao glavni ključ njegove dugovječnosti na vrhunskom nivou.

Ipak, sam Đoković smatra da postoji nešto što ima još veći uticaj na čovjeka od svega navedenog.

Gostujući u podkastu "(Ne)uspjeh prvaka", najbolji teniser svih vremena otvoreno je govorio o važnosti okruženja i priznao da mu je trebalo mnogo vremena da shvati koliko ljudi kojima je okružen utiču na njegov život, ali i na same rezultate.

"Uzalud pazite šta jedete, ako ne čuvate ovo"

Đoković je objasnio da uspjeh nipošto ne zavisi samo od napornih treninga i fizičke pripreme, već prvenstveno od toga kome poklanjamo svoje dragocjeno vrijeme i energiju.

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"Ljudi koji su oko tebe... ljudi sa kojima se okružuješ, koje biraš da imaš u svom okruženju... Meni je dugo vremena bila nejasna jačina i snaga i moć toga, i važnost toga da osvijestim sa kim provodim vrijeme", iskren je bio Novak.

On je dodao da osobe kojima posvećuje svoju vitalnost i životnu energiju direktno utiču čak i na njegove velike nastupe na teniskom terenu.

"Ljudi kojima ja posvećujem svoju vitalnost, svoju životnu energiju, zapravo utiču i na moj sutrašnji nastup na terenu. Apsolutno utiču. Ne samo šta jedeš, piješ i tako dalje."

Ishrana jeste važna, ali nije dovoljna

Novakova poruka je posebno snažno odjeknula u javnosti jer dolazi od čovjeka koji je planetarno poznat po gotovo besprekornoj, fanatičnoj brizi o svom tijelu.

Njegovo bogato životno iskustvo pokazuje da zdrava ishrana, kvalitetan san i redovni treninzi jesu izuzetno važni, ali da jednostavno ne mogu u potpunosti da nadoknade teške posljedice lošeg okruženja, stalnog stresa ili toksičnih odnosa koji čovjeka energetski iscrpljuju.

Iako Novak govori iz ugla vrhunskog profesionalnog sportiste, ova lekcija se lako primjenjuje na svačiji svakodnevni život. Odnosi koje gradimo i energija koju razmjenjujemo sa ljudima oko sebe su ključ zdravlja, jer ono nikada nije samo čisto fizičko stanje, prenosi Ona.rs.