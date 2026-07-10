Da li su sudije "pogurale" Francusku na Svjetskom prvenstvu?

Francuska se prva plasirala u polufinale Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi pošto je prethodne noći dobila i šestu utakmicu na turniru.

Francuska je u Bostonu bila bolja od Maroka (2:0), međutim izgleda ni ova utakmica izgleda nije mogla da prođe bez kontroverzi.

O čemu se radi? Marokanci su bili ljuti zbog penala koji je u prvom poluvremenu dosuđen nad Mbapeom, čija provjera u VAR sobi je potrajala puna tri minuta, dok su nakon susreta ipak više vatre "bljuvali" zbog gola kojim je Francuska povela.

Prije nego što će Kilijan Mbape u 60. minutu uzeti loptu i na spektakularan način pogoditi mrežu Jasina Bonua, Marokanci tvrde da je Adrijen Rabio igrao rukom. Bilo je to pri prijemu lopte, kada mu je lopta odskočila, zbog čega su inače Marokanci stali i čekali su da sudija zaustavi igru.

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To se nije desilo i selektor Maroka Mohamed Uahbi objasnio je da je zapravo to "kumovalo" golu koji je Kilijan Mbape postigao, bez adekvatnog bloka (iako je Isa Diop skupio noge i dopustio napadaču Real Madrida da šutira pored njega).

"Neki ljudi su stali jer su vidjeli igranje rukom. Bilo je igranja rukom, ne znam da li je trebalo da bude dosuđeno ili ne, zaista ne znam, ali je igranja rukom bilo. Onda je uslijedila individualna majstorija Mbapea koji je postigao gol. Bilo je teško na kraju, ali mislim da moramo da nastavimo da vjerujemo, da nastavimo da radimo", rekao je selektor Maroka.

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"Nastavićemo dalje, nećemo se ovdje zaustaviti. Veoma smo razočarani, željeli smo više na ovom Svjetskom prvenstvu, nismo zadovoljni konačnom plasmanom, ali moramo to da prihvatimo. Nećemo dozvoliti da nas obeshrabre".

Podsjetimo, brzo poslije ovog gola pogodio je Usman Dembele i zakazao već megdan sa Španijom ili Belgijom, prenosi Mondo.