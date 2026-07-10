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Banjalučani uhapšeni sa 690 grama marihuane i kokainom

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 10:01

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Заплијењена марихуана у акцији Пумба
Foto: Ustupljena fotografija

Banjalučani M.Đ. i S.M. uhapšeni su u akciji "Pumba" u kojoj je otkriveno i zaplijenjeno 690 grama marihuane i manja količina kokaina.

U PU Banjaluka navode da je akcija "Pumba" usmjerena na na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

"U akciji su uhapšeni M.Đ. i S.M. oba iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga", saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da su po naredbi suda i uz saglasnost tužilaštva izvršeni pretresi na tri lokacije, koje koriste osumnjičeni.

"Tokom realizacije akcije ukupno je pronađeno i oduzeto oko 690 grama biljne materije nalik na marihuanu, određena količina bijelog praha nalik na kokain i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela", navodi se u saopštenju.

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U toku je kriminalistička obrada lica M.Đ. i S.M., a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzrom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

hapšenje

zaplijenjena marihuana

marihuana

Banjaluka

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