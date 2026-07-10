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Prijetnje na sahrani Hamneija: "Hej, Tramp, ubićemo te"

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ATV redakcija
10.07.2026 10:56

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Човек држи знак "Убиј Трампа" док се ожалошћени окупљају на церемонијама сахране за убијеног иранског врховног вође ајатолаха Алија Хаменеија и чланова његове породице у Великој џамији Имама Кхомејнија Мосале у Техерану, 20. јула, 5. јула.
Foto: AP Photo/Altaf Qadri / Tanjug

Sahrana iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija (Ali Khamenei) okupila je veliki broj ljudi, a tokom pogrebnih ceremonija pojavili su se transparenti s prijetnjama američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

Na završnim ceremonijama u Mašhadu, gd‌je je Hamnei sahranjen u kompleksu svetilišta Imama Reze, okupljeni su nosili transparente s porukama poput: "Ubijte Trampa", "Hej, Trampe, ubićemo te" i "Biće krvi". Na pojedinim transparentima nalazila se i fotografija američkog predsjednika.

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, iste poruke bile su istaknute i na pojedinim zgradama u Mašhadu, dok su okupljeni skandirali i “Smrt Americi”, prenosi Indeks.

Tramp: “Ja sam broj jedan na iranskoj listi za ubistvo”

Sve se dešava u trenutku kada američki zvaničnici već duže upozoravaju da je Tramp jedna od glavnih meta iranskih prijetnji.

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Ranije ove sedmice pojavile su se informacije da je predsjednik iz bezbjednosnih razloga promijenio predsjednički avion zbog mogućih prijetnji iz Irana.

“Ja sam broj jedan na iranskoj listi za ubistvo”, rekao je Tramp odgovarajući na pitanje novinara da li je promjena aviona povezana s bezbjednosnim rizicima.

Kraj višedecenijske vladavine

Hamnei, koji je imao 86 godina, ubijen je 28. februara, čime je okončana njegova više od tri decenije duga vladavina na čelu Islamske Republike Iran.

Sjedinjene Američke Države i Izrael ranije su izveli napade na Iran, u kojima je, prema navodima, ubijen Hamnei. Ti napadi uslijedili su nakon dugogodišnjih optužbi Vašingtona i njegovih saveznika da Iran razvija sporni nuklearni program i pruža podršku organizacijama koje smatraju terorističkim.

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