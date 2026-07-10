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Hrabri haski skočio na medvjeda i spasio dječaka

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ATV redakcija
10.07.2026 10:32

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Храбри хаски скочио на медвједа и спасио дјечака
Foto: Screenshot

Snimak sa kućnog sistema za video-nadzor Džefrija Tazare, koji je licencirala kompanija Storiful, prikazuje njegovog sina kako stoji na prilazu ispred Tazarine kuće, kada se iznenada pojavljuje crni medvjed i velikom brzinom kreće pravo ka djetetu.

Dok se dječak povlači unazad, vidi se kako porodična mješanka haskija po imenu Bela dotrčava preko dvorišta, tjera medvjeda u bijeg, obilazi ga s leđa i postavlja se između medvjeda i dječaka, prenosi "ABC Njuz".

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Medvjed, koji je djelovao kao da se uplašio, brzo se okreće od dječaka i nastavlja da bježi, provlačeći se ispod čamca parkiranog na prilazu.

Otac opisao šta se dogodilo

Džefri Tazara je rekao da je snimak nastao u subotu u njegovoj kući u saveznoj državi Konektikat.

Tazara je za "ABC Njuz" izjavio da je pakovao stvari i spremao se da krene na proslavu Dana nezavisnosti, 4. jula, kada je čuo svoju kuju kako laje.

"To je bio žestok lavež, ne onako kako inače laje, cvili ili zavija... Ovo je bio sasvim drugačiji lavež", prisjetio se.

Tazara je rekao da je potom vidio Belu kako juri medvjeda ispred njegovog šestogodišnjeg sina, koji je stajao ispred njega.

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"Bela je konačno sustigla medvjeda, baš nasred prilaza, i ugrizla ga za zadnji dio, nakon čega je medvjed udario u moj čamac. Mislim da se zatim zavukao ispod čamca, pa prošao iza kuća i pobjegao u šumu", rekao je.

Tazara je rekao da planira da nagradi Belu odreskom tokom sljedeće porodične večere kada budu jeli odreske, ali je dodao da ona i inače uživa u veoma lijepom životu.

"Ona živi život kakav bi, vjerovatno, većina pasa poželjela. Nikada u životu nije bila na povocu. Radi šta god poželi. Dobija gomilu poslastica", rekao je.

Populacija crnih medvjeda u Konektikatu raste posljednjih nekoliko decenija, prema podacima državnog Ministarstva energetike i zaštite životne sredine, sa povećanim brojem viđenja u blizini stambenih područja.

"Samo prisustvo medvjeda ne zahtijeva njegovo uklanjanje. U većini slučajeva, ako se ostavi na miru, medvjed će se preseliti u prirodnije stanište“, navodi agencija, dodajući da "uklanjanje materijala za privlačenje hrane, kao što su hranilice za ptice, smanjuje šansu da se medvjedi približe kućama".

Agencija takođe nudi nekoliko savjeta za svakoga ko naiđe na crnog medvjeda - posmatrajte ga iz daljine, oglasite svoje prisustvo vikanjem i mahanjem rukama ili se polako udaljite, nikada ne pokušavajte da hranite ili privučete pažnju medveda, prijavite viđenja medvjeda službenicima za zaštitu divljih životinja, prenosi "Telegraf.rs".

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