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Muhamed osvaja Englesku: Kraljevska imena sve manje popularna

Autor:

Stevan Lulić
10.07.2026 07:57

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Foto: Pexel/Dominika Gregušová

Otkrivena su najpopularnija imena za bebe u Engleskoj i Velsu, a Muhamed je na prvom mjestu za dječake, dok je Olivija za devojčice.

Ukupno 5.957 dečaka je dobilo ime Muhamed u 2025. godini, što je povećanje od 4 procenta u odnosu na godinu ranije – navode podaci Kancelarije za nacionalnu statistiku (ONS).

Muhamed je na vrhu liste tri godine zaredom, dok je Olivija zauzela prvo mjesto na listi ženskih imena četvrtu godinu, a ime Lili se popelo na drugo mjesto.

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Amelija, iem koje je bilo drugo najpopularnije za djevojčice 2024. godine, palo je na treće mjesto, dok je Noa na drugom mjestu kod dečaka, a slijedi Leo.

Od deset najpopularnijih imena za dječake, ono koje je zabilježilo najveći uspon u posljednjoj deceniji je Luka, koje je skočilo za 49 mjesta i zauzelo je četvrto mjesto, dok je Oliver, koje je palo za pet mjesta, zabilježilo najveći pad.

Džud je na 14. mjestu, što je napredak od 47 mjesta u posljednjih deset godina – što potencijalno ukazuje na popularnost engleske zvijezde Džuda Belingema.

Mohamed, verzija imena koja sadrži slovo "o" umjesto "u", ušlo je među 100 najpopularnijih muških imena u Engleskoj i Velsu prije 100 godina, debitujući na 91. mjestu 1924. godine, piše "Dejli Mejl".

Njegova popularnost je znatno opala uoči i tokom Drugog svjetskog rata, ali je počela da raste 1960-ih.

Ime Muhamed, sa "u", prvi put se probilo među prvih 100 sredinom 1980-ih i od tada je zabilježio najbrži rast od sve tri verzije.

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Ime znači "hvale vrijedan“ ili "pohvalan“ i potiče od Arapske riječi "hamad“ što znači "hvaliti“ i dijeli se sa osnivačem islama, prorokom Muhamedom.

Rastuća veličina muslimanskih zajednica širom Velike Britanije, podstaknuta imigracijom, kao i popularnost sportskih ličnosti poput trkača na duge staze Mo Faraha, fudbalera Mohameda Salaha i pokojnog boksera Muhameda Alija, vjerovatno su izazvali ovaj porast.

Sa druge strane, popularnost kraljevskih imena je nastavila da opada. Džordž je bio sedmi, sa 3.082 bebe, a Vilijam je bio 25, Luis je bio 49, a Šarlot 25.

I uprkos početnom porastu popularnosti imena Megan nakon vjeridbe princa Harija i Megan Markl 2017. godine, prošle godine je rođeno samo 12 beba sa tim imenom.

Prethodne analize imena za bebe pokazuju da ona sada dolaze iz mnogo šireg spektra zemalja i jezika nego što su nekada bila.

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Omiljena imena za bebe na prelazu milenijuma bila su pretežno engleskog, hebrejskog i latinskog porekla.

Sada, dvije decenije kasnije, italijanska, arapska, norveška, pa čak i škotsko-španska imena takođe su na vrhu liste.

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