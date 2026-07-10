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Novak skače na ATP listi, ali sada mora da uradi rijetko viđenu stvar

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 08:32

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Новак скаче на АТП листи, али сада мора да уради ријетко виђену ствар
Foto: Tanjug / AP / Maja Smiejkowska

Novak Đoković će napredovati na ATP listi, a koliki će to skok biti zavisi od toga da li će do kraja turnira uspjeti da upiše još jednu, dve ili nijedan trijumf.

Ulaskom u polufinale gdje će igrati protiv Janika Sinera (oko 17.00 kada završe meč Aleksander Zverev i Artur Feri), osigurao je da u ponedjeljak bude najmanje jednu poziciju bolje plasiran nego sada.

U slučaju da savlada Sinera skočiće na petu poziciju ATP liste, a ukoliko bude osvojio titulu biće još jednom broj 4 na svijetu.

Đoković trenutno ima 3.760 bodova, a kako je to isto uspio da uradi i prošle godine nije dobio ni bod. Osvajanjem titule bi digao do 4.960 bodova, dok bi sa eventualnim finalom zaustavio brojku na 4.260.

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Ipak, Đokovića čeka potencijalno pravi pakao do osvajanja titule. Da to uradi morao bi da savlada broja 1 i 2 na svijetu (u slučaju da Feri ne napravi iznenađenje protiv Zvereva).

Time bi postao deveti igrač u istoriji koji je savladao broja 1 i 2 na istom turniru i osvojio titulu. Posljednji put se to desilo na Rolan Garosu 2015. godine kada je trofej osvojio Sten Vavrinka, a na Vimbldonu još 1991. godine kada je Mikael Štih srušio Stefana Edberga, pa Borisa Bekera, prenosi Nova.sport.

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