Prirodna oaza: U BiH se krije planina za koju mnogi nisu ni čuli

Iako se nalazi u samom srcu BiH, planina Tajan još uvijek je za mnoge nepoznata destinacija.

Smještena u planinskom području između Zavidovića, Kaknja i Vareša, ova prirodna oaza privlači sve više ljubitelja prirode koji žele pobjeći od gužve i otkriti krajolike daleko od uobičajenih turističkih ruta.

Tajan možda nema popularnost nekih poznatijih bh. planina, ali upravo zbog toga zadržava posebnu čar – mir, tišinu i osjećaj netaknute prirode.

Najmlađi spomenik prirode u BiH

Područje Tajana proglašeno je zaštićenim 2008. godine pod nazivom Spomenik prirode Tajan, čime je postao jedino takvo područje u Zeničko-dobojskom kantonu.

Ovd‌je se na relativno malom prostoru mogu pronaći kanjoni, pećine, guste šume, rijeke, vodopadi i brojni vidikovci.

Jedna od najvećih atrakcija je kanjon Mašica, jedan od najimpresivnijih kanjona u BiH.

Dubok je oko 350 metara, a na pojedinim mjestima širok svega nekoliko metara. Nakon obilnih kiša kroz njega prolazi potok Suhodol, stvarajući prizore koji dodatno naglašavaju divlju ljepotu ovog kraja.

U blizini se nalaze i vodopadi na rijeci Gostović, koji su postali nezaobilazna stanica za posjetioce.

Podzemni svijet koji skriva brojne tajne

Tajan je posebno poznat po bogatstvu pećina i jama. Na ovom području nalazi se više od stotinu podzemnih objekata, među kojima su neke od najpoznatijih pećina u BiH.

Lukina pećina čuva ostatke pećinskog medvjeda i hijene stare više od 15.000 godina, dok Srednja pećina, otkrivena 2003. godine, oduševljava bogatstvom pećinskih ukrasa.

Posebnu pažnju privlači stalagmit koji svojim oblikom podsjeća na majku s d‌jetetom.

Tajan je dom i endemske vrste – Tajanske pećinske mokrice, životinje koja ne postoji nigd‌je drugo na svijetu.

Jezero Mašica – mjesto za odmor i uživanje

U srcu šume nalazi se jezero Mašica, jedna od omiljenih lokacija za posjetioce.

Uređene staze, drvene nadstrešnice, klupe i mjesta za roštilj čine ga idealnim za jednodnevni izlet, dok je tokom ljeta popularno mjesto za kupanje i odmor.

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Zbog gotovo potpunog odsustva svjetlosnog zagađenja, Tajan je odlična lokacija i za kampovanje te posmatranje zvijezda.

Dom brojnih rijetkih vrsta

Prirodno bogatstvo Tajana ogleda se i u raznovrsnom biljnom i životinjskom svijetu.

U šumama ovog područja žive medvjedi, vukovi, lisice, jeleni i divlje mačke, dok su planinski potoci dom različitim vrstama riba i rakova.

Na Tajanu raste i bosanski ljiljan, simbol Bosne i Hercegovine, kao i Gregersenova mlječika, rijetka biljka koja se nalazi na međunarodnoj crvenoj listi ugroženih vrsta.

Raj za avanturiste

Ljubitelji aktivnog odmora na Tajanu mogu birati između brojnih aktivnosti.

Područje ima više od 200 kilometara markiranih staza za planinarenje i brdski biciklizam, a upravo ovd‌je održana je i prva MTB XC utrka u istoriji bh. biciklizma, prenosi Oslobođenje.

Za one željne adrenalina dostupni su kanjoning, rafting na rijeci Krivaji i različite avanturističke ture.

Kako doći do Tajana?

Iz Sarajeva se do Tajana može doći preko Kaknja i Ponijera ili preko Zenice i Zavidovića, nakon čega put vodi prema Kamenici, poznatoj kao "vazdušna banja".

Za većinu područja ulaz je slobodan, dok se određeni sadržaji poput Lukine pećine, pećine Srednje stijene i jezera Mašica naplaćuju.

Tajan je dokaz da BiH još uvijek krije mjesta koja nisu izgubila svoju izvornu ljepotu. Za planinare, avanturiste i sve one koji traže mir daleko od svakodnevne gužve, ova planina predstavlja pravo malo prirodno čudo, piše Putujte.ba.