U BiH stižu milioni dolara, evo na šta će biti potrošeni

Radi se o projektima praćenja klimatskih promjena, obnovi prirodnih ekosistema, zaštiti biodiverziteta i donošenju kvalitetnijih odluka u oblasti zaštite životne sredine.

Nadležni kažu da će od ovih projekata neposrednu korist imati i građani.

Bosna i Hercegovina pokrenula je dvije nove inicijative vrijedne gotovo 5,8 miliona američkih dolara, koje će doprinijeti jačanju klimatske otpornosti, zaštiti prirode i održivom razvoju.

Projekte finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Riječ je o projektima koji će unaprijediti sistem praćenja klimatskih promjena, obnovu prirodnih ekosistema, zaštitu biodiverziteta i donošenje kvalitetnijih odluka u oblasti zaštite životne sredine.

Zvaničan početak obilježen je sastancima održanim na Trebeviću, koji su okupili predstavnike institucija i međunarodnih partnera iz cijele Bosne i Hercegovine.

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Najveći dio sredstava, 4,83 miliona dolara, biće usmjeren na projekat koji podrazumijeva obnovu ekosistema, održivo upravljanje zemljištem, očuvanje biodiverziteta i razvoj rješenja zasnovanih na prirodi. Cilj je povećati otpornost na klimatske promjene i otvoriti nove razvojne mogućnosti za lokalne zajednice.

Drugi projekat, vrijedan 912.649 dolara, fokusiran je na jačanje kapaciteta Bosne i Hercegovine za praćenje emisija gasova staklene bašte, izvještavanje o klimatskim promjenama i usklađivanje sa standardima Pariskog sporazuma.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac poručio je da su ovi projekti važna investicija u održivu budućnost zemlje.

"Kontinuirana saradnja svih nivoa vlasti i međunarodnih partnera ključna je za jačanje klimatske transparentnosti, unapređenje upravljanja životnom sredinom i ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine", rekao je Košarac.

Rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH Reno Mejer istakao je da će projekti omogućiti unapređenje upravljanja na više od 42.500 hektara zaštićenih područja, uvođenje održivog upravljanja zemljištem na 15.000 hektara, te doprinijeti smanjenju emisija za oko 2,35 miliona tona CO 2 u narednih 20 godina.

Iz UNDP-a poručuju da ove inicijative predstavljaju važan korak ka jačanju klimatske otpornosti, zaštiti prirodnih resursa i stvaranju održivije budućnosti za građane Bosne i Hercegovine, prenosi Oslobođenje.