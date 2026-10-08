Kako provjeriti da li se ulje pokvarilo?

Jestivo ulje nema neograničen rok trajanja. Iako ga mnogi drže pri ruci pored šporeta, s vremenom mu se sastav mijenja i može postati užeglo, što jelima daje neprijatan ukus i miris.

Rafinisana ulja traju duže, dok su laneno, susamovo i druga nerafinisana osjetljivija i često traže frižider.

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Problem je u tome što se užeglost ne primjeti uvijek lako. Donosimo savjete kako da provjerite da li je ulje ispravno, zavisi li njegova trajnost od vrste ulja i kako ga najbolje čuvati da bi što duže ostalo svježe.

Da li ulje zaista može da se pokvari?

Ulje se ne kvari na isti način kao mlijeko ili svježe mjeso, ali mu kvalitet s vremenom opada i može postati užeglo. Riječ je o procesu oksidacije koji se dešava kada su masnoće u ulju izložene kiseoniku, svjetlosti, toploti ili vlazi. Kako ulje oksidira, propadaju jedinjenja koja mu daju ukus, pa ono poprima čudan miris i ukus. Neka ulja su osejtljivija na ovaj proces od drugih. Minimalno prerađena ulja, prirodno bogata osjetljivim jedinjenjima, kvare se brže od onih koja su visoko rafinisana.

Sjvežinu ulja najlakše je provjeriti pomoću čula. Užeglo ulje može postati mutno i gušće, a ponekad se na dnu flaše pojavi talog. Miris mu je često buđav, podseća na metal ili je jednostavno težak i neprijatan. Ako vam se miris čini u redu, probajte kap ili dve. Ulje koje se pokvarilo može imati gorak, ustajao ili kiselkast ukus. Ako niste sigurni da li je ispravno, nemojte ga koristiti jer i mala količina može da uništi cijelo jelo.

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Utiče li vrsta ulja na trajnost?

Neke vrste ulja su prirodno stabilnije i otpornije na oksidaciju. Duže traju rafinisana ulja poput ulja avokada, repice, kikirikija, običnog biljnog ulja i rafinisanog maslinovog ulja. S druge strane, manje rafinisana ulja koja sadrže više prirodnih jedinjenja obično su nestabilnija.

U tu grupu spadaju orahovo ulje i druga nerafinisana ulja od koštunjavog voća, kao i laneno i susamovo ulje. Ona imaju odličan ukus, ali zahtijevaju pažljivije skladištenje. Osjetljivije vrste ulja preporučuje se držati u frižideru, što usporava oksidaciju i produžava im trajnost. Iako se na niskim temperaturama mogu zamutiti ili djelimično stvrdnuti, to nije znak kvarenja.

Kako pravilno čuvati ulje?

Pravilno skladištenje može značajno da produži svježinu ulja. Čuvajte ga na hladnom i tamnom mjestu, dalje od izvora toplote kao što su šporet ili rerna.

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Flaša uvijek mora biti čvrsto zatvorena kako bi se spriječio kontakt sa vazduhom. Ako ulje presipate iz originalne ambalaže, koristite flaše od tamnog stakla. Takođe, nemojte sipati novo ulje u staru flašu prije nego što je temeljno operete i osušite.

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