Azijske smrdibube preplavile BiH: Evo kako ih možete otjerati

Dok se građani bore s najezdom, u ženskim grupama na društvenim mrežama pojavio se neuobičajen, ali prema svjedočanstvima mnogih, iznimno učinkovit domaći recept koji je postao pravi hit.

S prvim hladnijim jesenskim danima širom Bosne i Hercegovine započela je prava opsada nepoželjnih gostiju. Prozori, balkoni, fasade pa i unutrašnjost domova preplavljeni su smrdibubama. Međutim, ako ste primijetili da su ovi insekti agresivniji, brojniji i drugačije boje nego ranijih godina u pravu ste.

Ne radi se o našim domaćim, zelenim smrdibubama na koje smo navikli, već o invazivnoj vrsti koja je stigla s drugog kraja svijeta i postala pravi poljoprivredni i komunalni problem, piše Večernji.

O kakvoj je vrsti riječ i odakle su stigli?

Riječ je o smeđoj mramorastoj stjenici (Halyomorpha halys), u narodu poznatoj kao azijska ili mramorna smrdibuba. Ova vrsta potiče iz istočne Azije (Kine, Japana i Koreje), a u Evropu i na prostore Balkana stigla je prije desetak godina slučajnim transportom robe i poljoprivrednih proizvoda. U našem ekosistemu ovi insekti nemaju prirodnih neprijatelja – ptice i drugi predatori izbjegavaju ih zbog izrazito neprijatnog mirisa i okusa koji ispuštaju u samoobrani. Zbog toga se njihova populacija nekontrolirano širi.

Azijska i domaća zeleni smrdibuba: U čemu je razlika?

Iako obojica pripadaju istoj porodici i ispuštaju karakterističan smrad kada se osjete ugroženima, razlike su značajne:

Domaća smrdibuba (Nezara viridula) prepoznatljiv je po jarkozelenoj boji (koja u jesen prelazi u tamnosmeđu). Azijska smrdibuba ima specifičan šareni, “mramorasti” uzorak u smeđim i sivim tonovima te karakteristične bijele poprečne pruge na ticalima i rubovima zadatka.

Dok domaći primjerci prave minimalnu štetu u vrtovima, azijski je izrazito proždrljiv. Napada više od 100 biljnih vrsta – od voća (jabuke, kruške, breskve, grožđe) do povrća i kukuruza, ostavljajući udubljenja i uzrokujući truljenje plodova.

Azijski smrdljivi martin ima izražen nagon za traženjem toplih i suhih skloništa u kojima provodi zimu. Zbog toga masovno ulaze u kuće, stanove, rolete i pukotine oko stolarije.

Zašto ih se tako teško riješiti?

Glavni razlog zašto su opstanak i kontrola ovih insekata prava noćna mora jest njihova otpornost. Klasični kućni insekticidi na njih često djeluju slabo ili kratkotrajno. Osim toga, prskanje agresivnom kemijom unutar domova nije sigurno za ukućane i kućne ljubimce.

Ako ih pokušate zgnječiti ili usisati, ispustiće intenzivan i dugotrajan smrad koji se teško uklanja s površina i tkanina, a usisivač može danima smrdjeti pri svakom paljenju.

Dok se građani bore s najezdom, u ženskim grupama na društvenim mrežama pojavio se neuobičajen, ali prema svjedočanstvima mnogih – iznimno učinkovit domaći recept koji je postao pravi hit.

“Tema smrdljivih martina je jako aktualna, a ja sam pronašla nešto što mi je pomoglo u toj vječnoj borbi - pastu za zube Vajtning s mikrogranulama.

Rastopila sam pastu u malo vode da odvojim mikrogranule jer ne prolaze lako kroz špricu, te sam tu otopinu ubacila u špricu s 10 litara vode. Pošpricala sam svu stolariju na kući i okupala sjenicu u dvorištu. Rezultat? Više ne ulaze u kuću, ne sjedaju po prozorima - nema ih! Sjenica mi je zatvorena i sve što je bilo u njoj morala sam sljedeći dan samo pomesti. Pokrepali su. Javila mi se i rođakinja koja je pošpricala po vrtu i potvrdila da ih više nema.”

Iako zvuči neobično, pretpostavlja se da kombinacija jakog mirisa mentola (koji insekti organski ne podnose) i strukture mikrogranula stvara zaštitni sloj na površinama koji ih odvraća ili blokira njihove disajne otvore.

Još nekoliko korisnih savjeta za borbu

Postavite mrežice na prozore: Fizička prepreka je i dalje najsigurnija zaštita. Provjerite postoje li pukotine na mrežicama ili stolariji i napunite ih silikonom.

Prirodni odbijači: Prskanje okvira prozora mješavinom vode i ulja metvice (paprene metvice) ili otopinom sapunice i octa može ih privremeno odbiti.

Zamka sa svjetlom: Ako su već ušli u mračnu prostoriju, postavite plitku posudu s vodom i malo deterdženta za posuđe, a iznad nje usmjerite stolnu svjetiljku. Privučeni svjetlom, insekti će pasti u vodu gdje ih sapunica onemogućava da polete.

Borba s azijskim smrdljivim martinima sigurno neće prestati preko noći, no kombinacijom dobre fizičke zaštite, redovitog pregleda stolarije i maštovitih kućnih trikova – poput ovog s pastom za zube – šanse za mirnu jesen znatno su veće. Ako se ovi nepoželjni gosti ipak provuku u vaš dom, zapamtite zlatno pravilo: nemojte ih gnječiti. Umjesto toga, pažljivo ih prikupite papirnatim ubrusom ili izbacite vani i poštedite svoj dom njihovog neugodnog obrambenog mirisa.