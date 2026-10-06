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Uhapšen mladić (19): Pronađeno skoro 10 kilograma droge i oružje

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06.10.2026 21:56

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ухапшена жена лисице на рукама затвор
Foto: Pexel/ Ron Lach

Devetnaestogodišnji mladić čiji su inicijali M. S. uhapšen je u Beogradu nakon što je pronađeno 9,5 kilograma droge različite vrste, vatreno oružje i municija na više lokacija u gradu.

U pretresu na više lokacija pronađena su oko dva kilograma heroina, oko pet kilograma kanabisa, kilogram spida, 1,4 kilograma hašiša i 30 grama kokaina, saopšeno je iz Višeg javnog tužilaštva.

Pronađen je i pištolj bez serijskog broja, 100 komada metaka, vaga za precizno mjerenje, te 650 evra i 50.000 dinara.

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Uhapšeni se tereti za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i u tom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Srna)

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Droga

Oružje

Beograd

hapšenje

uhapšen muškarac

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