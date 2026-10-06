Pucao sebi u glavu pred ženom i djecom: Pogledajte šta je objavio dan prije

Tragedija se dogodila 28. septembra, a njegova supruga Irina sada je odlučila da se oglasi. Ona je govorila o vezi u kojoj su, kako kaže, kontrola i psihički pritisak postali dio svakodnevnog života.

Žena tvrdi da ju je suprug izolovao od porodice i prijatelja, kontrolisao joj novac, pa čak i način na koji se hranila. Kaže da je počela da ga se plaši i da mu je, prije tragedije, rekla da želi da nestane iz njenog života.

Irina, međutim, negira da je željela njegovu smrt i kaže da je do posljednjeg trenutka pokušavala da mu spase život.

"Da, rekla sam mu da želim da nestane iz mog života, ali ne i da želim da umre, nikada nisam željela njegovu smrt. To su stvari koje je on sam dodao. Želim da govorim jer me optužuju da je umro zbog mene, ali želim da kažem da to nije tačno i da mu nisam željela smrt. Naprotiv, pokušavala sam do posljednje sekunde da mu spasem život, dovodeći u opasnost i svoj život i život svoje djece", rekla je Irina Moldovan, prenosi Unimedia.

Svjedočenje o kobnom danu

Žena je prekinula ćutanje i o danu tragedije.

George Moldovan došao je u porodično dvorište sa dva buketa cvijeća, a ništa u njegovom ponašanju na početku nije joj ukazivalo na ono što će se dogoditi. Razgovarao je sa njom i djecom, dao joj cvijeće, a zatim izvadio oružje i zaprijetio da će sebi oduzeti život, priča ona.

Irina tvrdi da je skočila na njega i više puta pokušala da ga zaustavi, čak i po cijenu sopstvenog života. Muškarac je dva puta pucao u automobil, a zatim se, nakon što je žena ponovo pokušala da mu uzme oružje, ubio.

Djeca su prisustvovala čitavoj sceni.

"Dana 28. septembra, na dan tragedije, George je ušao u dvorište, iako nije smio. Došao je sa dva buketa cvijeća i moj otac ga je vidio. Pomislio je nekako: 'Možda je došao da se izvini, da se pomire', ne znam. Pozdravio ga je i otišao. Moj otac mu nije rekao apsolutno ništa."

"On je ušao u dvorište, djeca su izašla da ga dočekaju, zagrlila ga, razgovarali su. U međuvremenu sam i ja izašla i apsolutno nisam ni pomislila, odnosno nisam imala kako da shvatim. Čak sam se smijala, razgovarala sa njim. Došao je, dao mi cvijeće, a ja sam ga pitala: 'Zašto si donio cvijeće?' A on je rekao: 'Za tebe', tako mi je odgovorio."

"Zatim je dao telefon, dao ga je našoj ćerki, a ja sam pitala: 'Ali zašto si joj dao telefon? Hoćeš možda da kupiš noviji model?' Mislila sam da se šali. Apsolutno nisam pomislila na ono što može da se dogodi."

"Onda sam ga pitala za majicu, jer je bio obučen u majicu na kojoj je pisalo: 'Razvod ubija, žena ubija'. Pitala sam ga: 'Hoćeš negdje da ideš, na neki miting? Imaš neke planove?' U tom trenutku sam htjela da se vratim u kuću po torbu ili telefon, a on je rekao: 'Čekaj!'", svjedoči žena.

"Izvadio je oružje i prislonio ga uz glavu"

"Zaustavila sam se, okrenula i vidjela kako vadi oružje. Držao ga je za pojasom, izvadio je oružje i prislonio ga uz glavu. Bacila sam se na njega da ga zaustavim, postoje video-snimci na kojima mogu da dokažem to, jer nisam željela da se to dogodi. Čak sam dovela svoj život u opasnost da bih ga zaustavila. Trudila sam se do posljednje sekunde da ga zaustavim, da to ne uradi."

"Nakon što sam skočila na njega da ga zaustavim, pucao je dva puta u automobil, nekako, vjerujem sa ciljem da me uplaši, da se sklonim, da shvatim da je zaista opasno."

"Ali ja sam i dalje bila na njemu i zaustavljala ga. Čak sam mu skinula oružje sa glave. On ga je ponovo prislonio. Tako je bilo i drugi put, a onda je vidio da gubi kontrolu nad situacijom i pucao je sebi u glavu. U tom trenutku bila sam potpuno u šoku, cijela sam se tresla, bila sam uplašena. Ćerke su stajale na pragu i gledale čitavu scenu."

"Kada se to dogodilo, sve sam ostavila i brzo otrčala u kuću da pozovem 112. Rekla sam: 'Možda, ne znam, možda mogu da ga spasu. Svaka sekunda je važna.'"

"Djeca su mu prišla, stajala iznad njega i plakala. Svi su počeli da plaču i bilo je tako... veoma, veoma strašno. Djeca stoje i gledaju takve scene. Tada je moj otac prišao, vrlo brzo uzeo djevojčice i odveo ih u kuću, da ih koliko-toliko smiri. Hitna pomoć je stigla, ali su, nažalost, rekli da više ništa ne mogu da urade, da je kraj. Odbijala sam, odbijala sam da povjerujem da je to istina. Odbijala sam da povjerujem da se to zaista dogodilo. Ne, nisam mogla da prihvatim."

Dan prije tragedije objavio video na Fejsbuku

Dan prije tragedije, Moldovan je objavio poruku na svojoj Fejsbuk stranici u kojoj je najavio namjeru da sebi oduzme život. U snimku je govorio o neslaganjima sa suprugom i teškom periodu kroz koji prolazi. Tvrdio je da je u procesu razvoda i da je u posljednjoj godini imao nekoliko sukoba u porodici.

"Želim da vam kažem da su mi sve ovo vrijeme, već godinu dana, govorili stvari poput: 'Želim da umreš, želim da te se riješim, želim da nestaneš iz mog života, kad bih mogla, strpala bih te u zatvor, kad bi umro, osjećala bih se bolje'. Ove stvari su se pominjale veoma često. I rekao sam to svojim roditeljima i tastu i tašti. Ove stvari su dostigle granicu. Donio sam odluku, zatvorio sam se i otišao, stvorio sam svoj život. Ali zato što je ona rekla da 'moja sreća zavisi od tvog odsustva. Kad bi nestao, kad bi umro, bila bih veoma srećna'. Zato, pošto sam je još uvijek volio, stalo mi je do ove djevojke, želim da je usrećim", prenio je George Moldovan u snimku objavljenom na društvenim mrežama.

Snimak tragedije

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se mogu vidjeti posljednji trenuci života Georga Moldovana.

Vidi se kako stoji ispred supruge koja u jednom trenutku ulazi u kuću, ali se brzim koracima vraća do njega jer je potegao pištolj.

Tada počinje borba oko oružja, a Moldovan u jednom trenutku uspijeva da se udalji od žene i nestaje iza automobila. Tada je, kako se navodi, pucao sebi u glavu, prenosi Telegraf.