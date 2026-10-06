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Tramp: Problem u Francuskoj nisu škole već islam koji želi da preuzme vlast

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06.10.2026 18:00

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у Овалној соби БИЈеле куће, у срИЈеду, 30. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Situacija u Francuskoj nije povezana s problemima u školstvu, već u islamu koji želi da preuzme vlast u toj zemlji, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

On je u objavi na svojoj društvenoj mreži Istina naveo da je takva situacija posljedica, kako tvrdi, "nekontrolisane masovne migracije".

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- Ono što se događa u Francuskoj nije ništa manje nego nekontrolisana masovna migracija. Ovo nije pitanje škola, ovo je pitanje islama koji želi da preuzme nekada veliku zemlju - napisao je Tramp.

Masovni protesti i blokade učenika i studenata širom Francuske, izazvani, kako demonstranti navode, lošim uslovima u obrazovanju i nedostatkom profesora, prerasli su u sukobe s policijom, hiljade hapšenja i uzajamne optužbe političkih stranaka.

(Tanjug)

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