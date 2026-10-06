Veliki požar u Hrvatskoj: Na terenu vatrogasci i dva kanadera

Veliki požar izbio je na području Imotskog polja, a gase ga brojne vatrogasne snage i dva kanadera.

Gori trava, makija i visoko rastinje, rekao je šef vatogasaca Slavko Tucaković.

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Tucaković je istakao da požar ne prijeti kućama i da smatra da će biti brzo ugašen.

Prema trenutnim informacijama, s požarom se bori oko 60 vatrogasaca sa 17 vozila, prenose hrvatski mediji.

(Srna)