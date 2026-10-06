Veliki požar u Hrvatskoj: Na terenu vatrogasci i dva kanadera

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Veliki požar izbio je na području Imotskog polja, a gase ga brojne vatrogasne snage i dva kanadera.
Gori trava, makija i visoko rastinje, rekao je šef vatogasaca Slavko Tucaković.
Svijet
Koji pasoš na svijetu najviše 'vrijedi': Evo na kom mjestu je BiH
Tucaković je istakao da požar ne prijeti kućama i da smatra da će biti brzo ugašen.
Prema trenutnim informacijama, s požarom se bori oko 60 vatrogasaca sa 17 vozila, prenose hrvatski mediji.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
17
10
17
02
17
01
16
52
16
41
Trenutno na programu