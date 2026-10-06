Širi se snimak: Vozila zaobilaze auto koji se kreće u suprotnom smjeru

Video snimak automobila koji se kreće u suprotnom smjeru u Splitu postao je viralan na društvenim mrežama. Video je objavljen na Fejsbuk stranici, a prema objavi, incident se dogodio juče.

Na snimku se vidi automobil koji vozi u pogrešnom smjeru dok mu druga vozila dolaze iz suprotnog smjera. U jednom trenutku, jedan od vozača je morao da reaguje kako bi izbjegao sudar.

Splitsko-dalmatinska policijska uprava potvrdila je za Indeks da su primili prijavu o incidentu i da je u toku krivična istraga.