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Širi se snimak: Vozila zaobilaze auto koji se kreće u suprotnom smjeru

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06.10.2026 11:56

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Вожња у супротном смјеру Сплит
Foto: Facebook/Prometne zgode i nezgode

Video snimak automobila koji se kreće u suprotnom smjeru u Splitu postao je viralan na društvenim mrežama. Video je objavljen na Fejsbuk stranici, a prema objavi, incident se dogodio juče.

Na snimku se vidi automobil koji vozi u pogrešnom smjeru dok mu druga vozila dolaze iz suprotnog smjera. U jednom trenutku, jedan od vozača je morao da reaguje kako bi izbjegao sudar.

Splitsko-dalmatinska policijska uprava potvrdila je za Indeks da su primili prijavu o incidentu i da je u toku krivična istraga.

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Tagovi :

Split

vožnja

vožnja u kontra smjeru

video snimak

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