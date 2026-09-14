Vozio u suprotnom smjeru ispred policajke, njezin potez izazvao raspravu

Na stranici "Prometne zgode i nezgode" objavljena je snimka automobila koji je vozio suprotnom smjeru ispred prometne policajke koja ga je pokušala upozoriti da se vrati.

Policajka je mahala palicom i na sve moguće načine signalizirala vozaču da se vrati, no na kad je vid‌jela da se vozač ne namjerava vratiti, pomogla mu je da se prebaci u pravi smjer.

Snimka je izazvala veliku raspravu na društvenim mrežama u kojoj su se korisnici obrušili i na vozača i na policajku.

Korisnici su komentirali: "I ona ga najnormalnije pusti, zato svi voze kako hoće", "Na znam ko je gori, od policajke koja maše tom palicom u svim smjerovima i ne zaustavlja ovog majmuna koji vozi u krivom smjeru ili majmun za volanom koji nakon svih upozorenja vozi u kontra smjeru. Da sam zločest, poslao bih ovu snimku na unutrašnju kontrolu da čujem njihovo mišljenje".

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"Zbog ovakvih se događaju najteži sudari! Trebala ga je dobro kazniti! Ovo je jako ozbiljan prekršaj", "A što je mogla? Ostaviti raskrsnicu i ići ga kazniti? Uostalom, možda da je poslije prijavila…", "Policajka se trudi na sve moguće načine da ne kazni vozača, ali ovaj uporno…", "I ona ga je jednostavno pustila da prođe?! Koliko zna ovo je prekršaj za oduzimanje vozačke. Sad bi trebalo kazniti i vozača i policajku!".

Snimak koji je izazvao brojne komentare možete pogledati u nastavku pa provjerite mislite li da je i policajka nešto skrivila ili mislite da je obavila posao najbolje što se može u toj situaciji, prenosi Dnevnik.hr.