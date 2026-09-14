Dječak (8) doživio strašnu traumu, gledao baku i djeda kako umiru

Osmogodišnji dječak prošao je kroz nezamislive trenutke - učestvovao je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je gledao svoje baku i djeda u posljednjim trenucima njihovog života.

Teško scene zabeležene su na putu DN15, u mestu Gornešti u okrugu Mureš u Rumuniji. Dječak se nalazio u automobilu kojim je upravljao njegov djed, koji je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u suprotnu traku, gdje se direktno sudario sa drugim automobilom.

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Svjedoci kažu da je deda možda zaspao za volanom. Muškarac (71) i njegova supruga (69), koja se nalazila na mjestu suvozača, poginuli su na licu mjesta.

Ljekari koji su stigli na mjesto nesreće mogli su samo da konstatuju smrt. Dijete je, pukom srećom, preživjelo i hitno je prevezeno u bolnicu. I tri osobe iz vozila koje je udareno morale su da dobiju ljekarsku pomoć.

Policija je pokrenula krivični postupak zbog izazivanja smrti i tjelesnih povreda iz nehata, javlja Antena Observator.