Pronađen zasad konoplje u Banjaluci: Osumnjičeni bježao, ali nije daleko odmakao

Banjalučanin D.K. uhapšen je u petak u okviru akcije "PLANTAŽA 2026" zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".

Policija je prethodno na jednoj lokaciji na području Banjaluke pronašla zasad biljaka koje svojim izgledom asociraju na indijsku konoplju.

Ubrzo potom su uočili D.K. koji je došao do zasada, ali je kada je primijetio policiju krenuo je da bježi. Međutim, nije daleko odmakao.

Pronađen zasad konoplje u Banjaluci Ustupljena fotografija

"Lice D.K. je ubrzo sustignuto i lišeno slobode, kojom prilikom je kod njega pronađena i oduzeta biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu i improvizovana cigareta tzv. džoint sa tragovima sagorijevanja", potvrđeno je u policiji.

Na navedenoj lokaciji izvršen je uviđaj kojom prilikom je izuzeto deset stabljika.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv D.K. će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.