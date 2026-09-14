Pao lopov: Ukrao "golfa" u Bratuncu

Pronađen je automobil koji je juče ukraden u Bratuncu, a osoba koja se sumnjiči za ovo djelo uhapšena je, saopšteno je iz PU Zvornik.

Policijskoj stanici Bratunac je 12. septembra 2026. godine oko 8.00 časova prijavljeno da je tokom noći sa parking prostora u Bratuncu ukradeno putničko motorno vozilo marke "Golf".

Intenzivnim operativnim radom na terenu, policijski službenici su za kratko vrijeme pronašli vozilo i identifikovali osumnjičenog.

"Postupajući po navedenoj prijavi, policijski službenici su operativnim radom na terenu, na području opštine Srebrenica, pronašli i identifikovali lice A.S. iz Srebrenice, za koje postoje osnovi sumnje da je počinilo navedeno krivično djelo 'Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari', a otuđeno vozilo su pronašli i vratili vlasniku", naveli su iz PU Zvornik.

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O čitavom slučaju obaviješten je dežurni tužilac nadležnog tužilaštva, koji je naložio da se protiv osumnjičenog A.S. dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu u redovnoj proceduri.