Muškarac teško povrijeđen u novom napadu ajkule, plaža zatvorena

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Muškarac star oko 50 godina teško je povrijeđen u napadu ajkule na plaži Glenfild, sjeverno od Džeraldtona u Zapadnoj Australiji, i hitno je prebačen u bolnicu.
Kako su saopštile vlasti, muškarac je surfovao na plaži jutros oko 9.45 časova po lokalnom vremenu kada ga je ugrizla ajkula, naveo je Ej-bi-si.
Portparol Zdravstvene službe Zapadne Australije rekao je da je povrijeđeni muškarac u teškom, ali stabilnom stanju.
Zvaničnici su sa mjesta događaja uklonili teško oštećenu dasku za surfovanje, koja se testira kako bi se utvrdila vrsta ajkule.
Plaža je zatvorena, a stanovnici su pozvani da izbjegavaju to područje.
Svijet
Vozači, oprez! Mijenjaju se pravila - kazne za prekršaje stižu direktno na granicu
Poslanica iz Džeraldtona i pomoćnica ministara ribarstva Kirili Var rekla je da od vlasti i vlade traži dodatne detalje o incidentu.
U Zapadnoj Australiji su se ove godine dogodila dva smrtonosna napada ajkula.
Tridesetosmogodišnji muškarac iz Perta Stiven Mataboni poginuo je u maju tokom podvodnog ribolova kod ostrva Rotnest, dok je početkom juna 35-godišnjeg ronioca Danijela Turpina usmrtila ajkula duga 4,5 metra u blizini ostrva Majklmas, kod obale Olbanija, prenosi B92.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
23 min0
Region
30 min0
Republika Srpska
36 min0
Društvo
36 min0
Svijet
23 min0
Svijet
43 min0
Svijet
43 min0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
11
25
11
21
11
13
11
13
11
12
Trenutno na programu