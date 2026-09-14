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Muškarac teško povrijeđen u novom napadu ajkule, plaža zatvorena

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14.09.2026 11:13

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Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба (риба са хрскавичавим скелетом, Chondrichthyes).
Foto: pexels/GEORGE DESIPRIS

Muškarac star oko 50 godina teško je povrijeđen u napadu ajkule na plaži Glenfild, sjeverno od Džeraldtona u Zapadnoj Australiji, i hitno je prebačen u bolnicu.

Kako su saopštile vlasti, muškarac je surfovao na plaži jutros oko 9.45 časova po lokalnom vremenu kada ga je ugrizla ajkula, naveo je Ej-bi-si.

Portparol Zdravstvene službe Zapadne Australije rekao je da je povrijeđeni muškarac u teškom, ali stabilnom stanju.

Zvaničnici su sa mjesta događaja uklonili teško oštećenu dasku za surfovanje, koja se testira kako bi se utvrdila vrsta ajkule.

Plaža je zatvorena, a stanovnici su pozvani da izbjegavaju to područje.

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Poslanica iz Džeraldtona i pomoćnica ministara ribarstva Kirili Var rekla je da od vlasti i vlade traži dodatne detalje o incidentu.

U Zapadnoj Australiji su se ove godine dogodila dva smrtonosna napada ajkula.

Tridesetosmogodišnji muškarac iz Perta Stiven Mataboni poginuo je u maju tokom podvodnog ribolova kod ostrva Rotnest, dok je početkom juna 35-godišnjeg ronioca Danijela Turpina usmrtila ajkula duga 4,5 metra u blizini ostrva Majklmas, kod obale Olbanija, prenosi B92.

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Tagovi :

Ajkula

napad ajkule

Australija

morski pas

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