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Pijan izazvao udes u Laktašima pa napao policajce

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14.09.2026 11:50

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

D.S. iz Srpca uhapšen je u Laktašima nakon saobraćajne nezgode u kojoj je jedno lice povrijeđeno, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Kod njega je utvrđeno 1,69 g/kg alkohola u organizmu nakon čega je pokušao pobjeći i fizički napao i povrijedio policijske službenike.

Službenici Policijske stanice Laktaši su u petak, 11. septembra, uhapsili D.S. iz Srpca zbog počinjenog prekršaja iz člana 42a. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH i zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično d‌jelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Na magistralnom putu MI–101 u mjestu Kobatovci istog dana oko 22 časa dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala putnička vozila marke Be-em-ve, kojim je upravljalo lice D.S., i marke reno, kojim je upravljao B.T. iz Laktaša.

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Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, kojom prilikom su utvrdila da je B.T. zadobio tjelesne povrede te je prevezeno u Univerzitetski klinički centar radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Kako ističu iz policije, ispitivanjem na prisustvo alkohola kod D.S. utvrđeno je prisustvo od 1,69 g/kg alkohola u organizmu.

"Prilikom saopštavanja navedenom licu da će biti lišeno slobode, isto je pokušalo da pobjegne te je fizički napalo policijske službenike, koji su zadobili tjelesne povrede. Policijskim službenicima je ukazana ljekarska pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Laktaši", navodi PU Banjaluka.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a protiv lica D.S. slijedi podnošenje izvještaja o počinjenom prekršaju i krivičnom d‌jelu.

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Tagovi :

udes

Laktaši

Saobraćajna nezgoda

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