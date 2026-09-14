Velika akcija u BiH: Zaplijenjeni bageri i 115.900 KM

Policija u BiH sprovela je pretresla je pet lokacija na području Kalesije i Banovića, te tom prilikom zaplijenila radne mašine i veliku količinu novca.

Akcija je usmjerena na suzbijanje ilegalne eksploatacije uglja i suzbijanje crnog tržišta mineralnih sirovina.

"Prilikom pretresanja pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu sa krivičnim djelom iz člana 287 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - Teška krađa, kao i drugim krivičnim djelima, a tom prilikom privremeno je oduzeto 16 radnih mašina (teretna motorna vozila i bageri korišteni za eksploataciju), alat i oprema namijenjena za ručni iskop uglja (11 različitih alata), sirovina-mrki ugalj/lignit u sirovom stanju (zatečen na lokalitetu kopa i u transportnim sredstvima), mobilni telefoni sa SIM karticama, novac u iznosu 115.900 KM u različitim valutama i apoenima (za koji postoji sumnja da potiče od nelegalne prodaje sirovine), jedan pištolj sa municijom i jedan gasni pištolj, te putničko motorno vozilo. Privremeno oduzeti predmeti su pohranjeni i osigurani, te će biti korišteni kao dokazi u postupku", navodi se u saopštenju MUP-a Tuzlanskog kantona.

Protiv osumnjičenih lica: S.T (1975), A.M (1977), A.R (1987 ), M.K (1960) i E.G (1970) će pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, u redovnoj proceduri a u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku biti dostavljeni Izvještaji o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnova sumnje da su počinili naprijed navedena krivična djela.

"Istražioci Uprave policije MUP TK-a, Sektora kriminalističke policije će pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i u narednom periodu nastaviti aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju ilegalne eksploatacije i trgovine mineralnim sirovinama", najavljuju iz MUP-a.