Uhapšen Mali Cuner - Petar Guzijan

Petar Guzijan, zvani Mali Cuner, koji se sumnjič̣i da je juče oko 17.30 sati u zemunskom naselju Altina, pucao iz pištolja i teško ranio Branka B. (46) iz BiH, predao se pripadnicima MUP-a Srbije, saznaje "Telegraf.rs".

Guzijan, koji ima 39 godina, pozvao je prema saznanjima "Telegrafa" nakon incidenta policiju i rekao da je upucao poznanika u grudi, a tvrdio je da je do ranjavanja došlo slučajno.

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Nakon toga je u pratnji advokata došao u policijsku stanicu. Slučaj su vodili Uprava kriminalističke policije/Služba za suzbijanje kriminala i Treće odjeljenje PU Beograd.

Više javno tužilaštvo sumnjiči Guzijana za ubistvo u pokušaju i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati.

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Guzijan je inače poznat i kao Mali Cuner po pokojnom ocu Jovanu Guzijanu Cuneru. Stariji Cuner je bio poznati član beogradskog podzemlja koga su 5. oktobra 2002. godine na auto-putu likvidirali pripadnici takozvanog zemunskog klana.