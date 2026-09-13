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Teška nesreća na jugu Srpske: Povrijeđena trojica mladića

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13.09.2026 16:55

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Тешка несрећа на југу Српске: Повријеђена тројица младића
Foto: ATV

Trojica mladića iz Bileće povrijeđena su u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Trebinje Bileća, u mjestu Čepelica.

Dvojica su zadobila teže, a jedno lice lakše povrede, potvrdila je za ATV Tanja Novarlić, načelnik Odjeljenja intenzivne njege trebinjske Bolnice.

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"Jedan od povrijeđenih zadobio je kompleksan prelom donje vilice. Nakon pregleda oralnog specijaliste u Urgentnom bloku, upućen je u Univerzitetsku bolnicu Foča, gdje će biti operativno zbrinut. Drugi povrijeđeni je, nakon dijagnostičke obrade, primljen u jedinicu intenzivne njege i nije životno ugrožen. Zadobio je potres mozga, povredu jagodične kosti, koju je takođe pregledao orl specijalista. Ovaj pacijent ima i prelom ključne kosti, kao i iščašenje desnog kuka, koje je riješeno odmah po prijemu, uz kratkotrajnu intervenciju u anesteziji", rekla je Novarlić i dodala da je lice koje je lakše povrijeđeno smješteno na Odjeljenje hirurgije u trebinjskoj Bolnici.

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Iz Policijske uprave Trebinje za ATV je potvrđeno da su policijski službenici Policijske stanice Bileća sinoć oko 21.40 časova izvršili uviđaj na magistralnom putu Trebinje Bileća, u mjestu Čepelica.

“U nezgodi je učestvovalo jedno vozilo marke Mercedes Benz, kojim je upravljalo lice inicijala D.P. iz Bileće. U vozilu su se nalazila još dva lica”, rekli su za ATV iz PU Trebinje.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, a policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nezgode.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

udes

Bileća

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