Logo

Izabrana nova vlada tzv. Kosova, u njoj i Rašić

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.09.2026 17:53

Komentari:

0
Аљбин Курти
Foto: Tanjug/AP Photo/Visar Kryeziu

Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je danas novu vladu na čijem je čelu Aljbin Kurti iz pokreta "Samoopredjeljenje", kome je ovo četvrti mandat.

Ministri u vladi privremenih institucija ostali su isti, pa će tako ministar za zajednice i povratak biti Nenad Rašić iz stranke Za slobodu pravdu i opstanak, iako je ta stranka osvojila samo jedan mandat od 10 mandata zagarantovanih za Srbe, dok je Srpska lista osvojila devet mandata.

Od 70 prisutnih poslanika za izbor nove vlade glasala su 62 poslanika, a poslanici Srpske liste glasali su protiv, prenosi "Tanjug".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aljbin Kurti

Kosovo i Metohija

Nenad Rašić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Будимир: Војска Србије сада има што нико нема у региону

Srbija

Budimir: Vojska Srbije sada ima što niko nema u regionu

3 h

0
радници страни домаћи грађевинци

Srbija

Traži se čovek više: Ovo je najpopularnije zanimanje u Srbiji

6 h

0
На привременом полигону "Пештер" у близини села Буђево, у општини Сјеница, завршна фаза здружене тактичке вјежбе са бојевим гађањима "Победник 2026".

Srbija

Završena vojna vježba "Pobednik 2026": Prikazano najsavremenije naoružanje Vojske Srbije

7 h

0
Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца

Srbija

Sin nekadašnjeg šefa beogradskog podzemlja upucao državljanina BiH?

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

53

Odličan rod u vinogradima na jugu Srpske

19

45

Život pod Maglićem u jednom od posljednjih katuna

19

31

Nadživjela vijekove - prkosno i danas vijori

19

24

Odnosi Srpske i Srbije snažniji nego ikad

19

14

Drugi slučaj u tri dana: Još jedan zatvorenik preminuo u bh. zatvoru

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima