Traži se čovek više: Ovo je najpopularnije zanimanje u Srbiji

Poslodavci u Srbiji su u avgustu, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), tražili 13.133 radnika, a najtraženiji su bili bravari, za koje je oglašeno 687 slobodnih radnih mjesta.

Slijede čistači prostorija, i to hotela, kancelarija i toaleta, sa 594 konkursa za posao, kao i operateri na linijama za automatsku proizvodnju, za koje je bilo oglašeno 555 slobodnih radnih mjesta.

Programeri na četvrtom mjestu

Nekada najtraženiji programeri, u avgustu su bili na četvrtom mjestu, sa 531 oglašenim slobodnim radnim mjestom.

Zanimljivosti Bogatstvo koje svi bacamo: U otpadu se kriju metali vrijedni milijarde dolara

Traženo je i 300 redara, 271 radnik na utovaru i istovaru, kao i 263 lična pratioca d‌jece sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju.

Građevinski radnici i dalje traženi

Građevinski radnici su tradicionalno tražena branša, pa na listi najtraženijih zanimanja slijede tesari, za koje su raspisana 244 slobodna radna mjesta, zidari sa 242 mesta i manuelni radnici za niskogradnju sa 221 konkursom.

Za neka zanimanja manje od 10 oglasa

Na drugoj strani liste, gd‌je je potražnja bila mala, ističe se više od 20 zanimanja za koja je raspisan jednocifren broj radnih mjesta.

Tako je u avgustu, između ostalih, traženo manje od 10 nastavnika ruskog jezika, vodoinstalatera, automehaničara, defektologa, arhitekata, stomatologa, veterinara, farmaceuta i pekara.

Od ukupnog broja traženih radnika, za njih 8.905 nuđen je radni angažman na određeno vrijeme, a za 3.713 radnika na neodređeno vrijeme.

Na evidenciji nezaposlenih u avgustu je bilo 330.453 ljudi, od čega su većinu činile žene – 186.501, prenosi Tan‌jug.