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Nikola Rokvić: Odbio sam pjesmu koja je postala Džejev hit

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13.09.2026 14:40

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Никола Роквић
Foto: Youtube/ Žena. rs

Na estradi se često dešava da pjevači odbiju pjesme koje kasnije, u izvođenju njihovih kolega, postanu veliki hitovi. Upravo takva situacija dogodila se i pjevaču Nikoli Rokviću, koji svojevremeno nije prepoznao potencijal jedne numere koja mu je bila ponuđena.

Rokvić je jednom prilikom otkrio da je imao priliku da snimi pesmu "Imati pa nemati", koja je kasnije postala jedan od poznatih hitova legendarnog Džeja Ramadanovskog.

Nikola je ispričao da se nekada jednostavno dogodi da izvođač više vjeruje jednoj pjesmi, dok neka druga, koja mu u tom trenutku ne d‌jeluje posebno, kasnije napravi veliki uspjeh.

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"Nekad tipuješ na jednu pjesmu, a prođe neka druga. To je kao što je Marinko htio da izbaci pjesmu sa albuma 'Ti za ljubav nisi rođena' dok moja majka nije rekla da je ta numera najbolja i da je ostavi i samo je ta na kraju prošla sa tog albuma. Nuđena mi je i pjesma 'Imati pa nemati' od Džeja, ali je nisam prepoznao. Ipak, mislim da se to Džeju više vjerovalo i da je baš za njega. Nije kome je nuđeno, već kome je suđeno", rekao je Nikola svojevremeno za Grand.

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Tagovi :

Nikola Rokvić

Pjevač

pjesma

Džej Ramadanovski

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