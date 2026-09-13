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Prognoza za sutra će mnoge razočarati, evo šta nas očekuje

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13.09.2026 15:00

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Невријеме погодило Бањалуку.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sa kišom i temperaturom vazduha do 29 Celzijusovih stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutro i prije podne na sjeveru i zapadu će biti pretežno oblačno uz slabu kišu, na jugu i istoku suvo uz sunčane periode.

Kako navode iz RHMZ-a, sredinom dana i poslije podne oblačno u većini predjela, kiša i pljuskovi će se širiti od jugozapada ka istoku.

Na istoku se očekuju nešto jače padavine.

"Na sjeveru uglavnom suvo ili samo još ponegdje uz slabu kišu. Na krajnjem jugu uglavnom suvo, tek je uveče ponegdje moguća slaba kiša", navode iz RHMZ-a.

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Duvaće slab vjetar, promjenljiv ili sjevernih smjerova, a na jugu poslije podne umjerena do jaka bura.

Minimalna temperatura vazduha biće od osam na istoku od 18 na jugu i ponegdje na sjeveru, u višim predjelima na istoku od dva, a maksimalna od 20 do 25, na jugu do 29, u višim predjelima od 15 Celzijusovih stepeni.

Danas u Srpskoj i FBiH preovladava malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno 17, Gacko, Kneževo, Sokolac i Han Pijesak 18, Mrakovica 19, Sarajevo 21, Mrkonjić Grad i Srebrenica 22, Rudo 23, Bijeljina i Novi Grad 24, Višegrad, Doboj i Ribnik 25, Banjaluka i Prijedor 26, Bileća i Neum 27, Mostar 28 i Trebinje 29 Celzijusovih stepeni.

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