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SPC obilježava praznik Svetih srpskih novomučenika jasenovačkih

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13.09.2026 09:27

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Крст у Српској православној цркви.
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva obilježava danas praznik Svetih srpskih novomučenika jasenovačkih.

Sveti srpski novomučenici jasenovački žrtve su ustaškog genocida tokom Drugog svjetskog rata, kada je za vrijeme postojanja Nezavisne Države Hrvatske u logorima u Jasenovcu, Donjoj Gradini i Glini od ustaške ruke stradalo više od 700.000 ljudi.

Zajedno sa ovim mučenicima, SPC proslavlja i mnoge druge mučenike postradale u jamama u Prebilovcima, Jadovnu, Ržanima i drugim mjestima.

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Sveti arhijerejski sabor SPC je 16. aprila 2010. godine donio odluku da se spomen Svetih novomučenika jasenovačkih proslavlja 31. avgusta po julijanskom, odnosno 13. septembra po gregorijanskom kalendaru.

Ruska i grčka crkva uvrstile su Svete srpske novomučenike u svoje kalendare.

Među novomučenicima našla su se i sveta djeca koja su stradala u specijalnim dječijim koncentracionim logorima u Jastrebarskom i Sisku, osnovanim 1942. godine u NDH.

Kroz logor Jastrebarsko prošlo je više od 3.000 djece, a kroz logor Sisak njih više od 7.000.

Pogrebni dokumenti svjedoče o masovnoj smrti djece zarobljenika. Za samo jedan dan, 22. jula 1942. godine, u Jastrebarskom je sahranjeno 107 djece, a od 11. jula do 26. avgusta 1942. godine 768 djece uzrasta od nekoliko mjeseci do 14 godina.

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SPC

Jasenovac

žrtve

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