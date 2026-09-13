SPC obilježava praznik Svetih srpskih novomučenika jasenovačkih

Sveti srpski novomučenici jasenovački žrtve su ustaškog genocida tokom Drugog svjetskog rata, kada je za vrijeme postojanja Nezavisne Države Hrvatske u logorima u Jasenovcu, Donjoj Gradini i Glini od ustaške ruke stradalo više od 700.000 ljudi.

Zajedno sa ovim mučenicima, SPC proslavlja i mnoge druge mučenike postradale u jamama u Prebilovcima, Jadovnu, Ržanima i drugim mjestima.

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Sveti arhijerejski sabor SPC je 16. aprila 2010. godine donio odluku da se spomen Svetih novomučenika jasenovačkih proslavlja 31. avgusta po julijanskom, odnosno 13. septembra po gregorijanskom kalendaru.

Ruska i grčka crkva uvrstile su Svete srpske novomučenike u svoje kalendare.

Među novomučenicima našla su se i sveta djeca koja su stradala u specijalnim dječijim koncentracionim logorima u Jastrebarskom i Sisku, osnovanim 1942. godine u NDH.

Kroz logor Jastrebarsko prošlo je više od 3.000 djece, a kroz logor Sisak njih više od 7.000.

Pogrebni dokumenti svjedoče o masovnoj smrti djece zarobljenika. Za samo jedan dan, 22. jula 1942. godine, u Jastrebarskom je sahranjeno 107 djece, a od 11. jula do 26. avgusta 1942. godine 768 djece uzrasta od nekoliko mjeseci do 14 godina.