Horoskop za nedjelju: Vagu očekuje važan poziv, Djevica završava nešto na šta davno čeka

Ovan

Odličan dan da sredite pitanja koja su vama lično vrlo važna, a mogu da se vezuju za novčani ili porodični segment. Danas je vaše raspoloženje odlično i ljudi oko vas će primijetiti koliko se trudite da svima izađete u susret. Ako vas nešto opterećuje u odnosu sa voljenom osobom, pričajte.

Bik

Imate fenomenalne ideje što se provoda tiče, pa gledajte da danas okupite oko sebe društvo dragih ljudi, prijatelja, emotivnog partnera i da se nauživate za sve pare. Prema voljenoj osobi ćete biti posebno dobro raspoloženi i spremni da joj udovoljite na svaki način.

Blizanci

Danas ste prilagodljivi i spremni da izlazite u susret ljudima do kojih vam je stalo. Pravi je trenutak da okupite svoje društvo i negdje zajednički izađete. Dobar je momenat i za sve vrste proslava i veselja. Sve vas podstiče da budete izuzetno nježni i romantični prema voljenoj osobi, piše Glas Srpske.

Rak

Moguće je da ćete se tokom dana pogubiti pomalo u svim obavezama koje ste sebi nametnuli. Pogotovo što vam još dodatno neke stvari odvlače pažnju....možda razmišljanje o jednoj osobi koju ste upoznali skoro? Nema razloga da ne pokrenete komunikaciju....

Lav

Kao da su se svi od ranog jutra udružili da vas zatrpavaju informacijama, prijedlozima, pozivima. Ne možete ni da se rasanite kako treba, a već ste ugovorili par susreta i ispričali se sa prijateljima. Vi lično ste nestrpljivi da se javite jednoj osobi koja vas je baš zainteresovala.

Djevica

Znate kako kažu da je za sve bitno sačekati pravi momenat? E, pa čini mi se da je vaš "pravi momenat" po nekim pitanjima baš danas. Izgleda da će se dosta toga poklopiti da vi uspijete da završite nešto na šta davno čekate....moguće je da je u pitanju i neka emotivna priča.

Vaga

Vi ste lijepo računali da imate cijeli dan pred sobom za svoje planove ili za odmaranje....ali najvjerovatnije nema ništa od toga. Jedan poziv će vas prodrmati. Ovo može biti kontakt od strane osobe koja vas jako privlači, ali za koju ste sigurni da može biti samo neka vrsta kombinacije...

Škorpija

Vi ćete se truditi da danas završite nešto što ste obećali voljenoj osobi, iako vam to baš i nije po volji. Nervoza može rasti tokom dana, pa se potrudite da ne dođe čak do neke vrste rasprave ili svađe. U večernjim satima pad raspoloženja i umor.

Strijelac

Neko dosta računa na vas i vašu pomoć, a vama je problem da odbijete. Možda ćete pokušavati da se izgovarate umorom ili obavezama, ali je više nego vjerovatno da ćete na kraju popustiti. Ovo može biti i voljena osoba, koja traži da ispunite neko obećanje koje ste joj dali.

Jarac

Nemojte danas dozvoliti da se drugi ljudi umiješaju u vaše planove sa voljenom osobom. Dovoljno ste tokom prethodne nedjelje bili na usluzi drugima, sada budite malo na usluzi partneru i vašem odnosu. Ne propustite neke divne trenutke koji vas mogu samo još jače povezati.

Vodolija

Vi ćete danas pokušati da budete na sto strana odjednom, a i sami ste svjesni kako to izgleda – na kraju nećete ništa odraditi kako treba, samo ćete se iznervirati i posvađati se sa prvom osobom. Čini mi se da će to baš biti emotivni partner.

Ribe

Sve stižete na vrijeme, ne brinite...mada ćete vi tokom dana često imati osjećaj da vam vrijeme izmiče iz ruku. Danas vam je potrebna komunikacija ili susret sa voljenom osobom jer se osjećate nezaštićeno i slabo. Ima šanse, lijep provod....