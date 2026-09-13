Kampanja o srpskom stradanju na naslovnicama italijanskih i evropskih medija

Međunarodna digitalna kampanja u Rimu o srpskom stradanju u proteklih sedam dana privukla je pažnju građana, a prvi put u istoriji srpsko stradanje je na naslovnicama italijanskih i evropskih medija, od tradicionalnih nacionalnih dnevnih listova do velikih digitalnih platformi, saopštio je Memorijalni centar Republike Srpske.

Na stranici Centra navedeno je da italijanski i evropski mediji gotovo jednoglasno ocjenjuju da kampanja "Upoznajte srpsko stradanje" otvara pred evropskom javnošću temu koja je predugo bila gurnuta u stranu - stradanje srpskog naroda kao nedovoljno poznato i zanemareno poglavlje istorije Evrope 20. vijeka, uz jasnu poruku da bez srpskih žrtava nema cjelovitog evropskog pamćenja.

"Rim je ovih dana u znaku poruke o srpskom stradanju. Međunarodna digitalna kampanja `Upoznajte srpsko stradanje`, koju Memorijalni centar Republike Srpske predstavlja od 7. do 13. septembra, privukla je pažnju građana", navode iz Centra.

O kampanji izvijestili su italijanski i evropski mediji "Il đornale", "Il tempo", "Liberto kvotidiano", "Afaritaliani", "KOSMO" i drugi.

Medijski od‌jek kampanje nije ostao samo u Italiji. Tekst o kampanji `Upoznajte srpsko stradanje` objavio je "Njuz Jurop", a prenio ga je i "EU reporter", evropska medijska platforma sa sjedištem u Briselu. U tekstovima se naglašava da kampanja nastoji da srpsko istorijsko iskustvo predstavi kroz dokumente, arhivsku građu i lična svjedočanstva, izvan političkih tumačenja i stereotipa.

Kampanja "Upoznajte srpsko stradanje" Ustupljena fotografija

Direktor Memorijalnog centra Denis Bojić ocjenjuje da je ovo veliki uspjeh za Republiku Srpsku.

"Za kratak period uspjeli smo da temu srpskog stradanja otvorimo u značajnim međunarodnim medijima - od nedavne izjave za `Vašington tajms` u Sjedinjenim Američkim Državama, do renomiranih italijanskih medija kao što su `Il tempo`, `Il đornale` i `Afaritaliani`, koji su izvještavali o srpskom stradanju predstavljenom kroz naše multimedijalne izložbe", naveo je Bojić.

Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da se o srpskom stradanju u tim medijima do sada gotovo nije govorilo.

"Zato za nas nije najvažnije samo koliko je ljudi vid‌jelo izložbu, već činjenica da smo uspjeli da otvorimo vrata medija do kojih je godinama bilo izuzetno teško doći. A upravo, ono što je uslijedilo pokazalo je o kolikom je iskoraku riječ - srpsko stradanje našlo se u medijima koji oblikuju javni razgovor u Italiji i Evropi", rekao je Bojić.

Sve poruke iz Rima, stigle su i do Brisela. "Njuz Jurop", evropski digitalni medij usmjeren na evropske i međunarodne teme, objavio je tekst kojim je srpsko stradanje direktno postavljeno u kontekst zanemarene dimenzije evropske istorije, a tekst je prenijela "EU Reporter", briselska evropska multimedijalna platforma, koja je posebno značajna zbog publike u evropskom političkom centru.

"U fokusu njihovog teksta je pitanje zašto je iskustvo srpskih civila tokom ratova 20. vijeka ostalo nedovoljno poznato dijelu zapadnoevropske javnosti, a upravo to pitanje putem ove platforme našlo se pred više od 1,8 miliona korisnika iz 157 zemalja. Istovermeno, ovaj digitalni magazin stiže do više od 2.000 adresa političara i zvaničnika EU, ambasada, nevladinih organizacija i drugih donosilaca odluka", navode iz Centra.

"KOSMO", medij na njemačkom jeziku koji ima snažnu publiku u Austriji i širem njemačkom govornom području, posebno među stanovništvom porijeklom sa Balkana, kampanju stavlja u kontekst "zaboravljenih sudbina" srpskih žrtava 20. vijeka. Njegov tekst dodatno širi priču van Italije i pokazuje da kampanja već prelazi okvire jedne države.

Bojić poručuje da se tako iz različitih medijskih uglova pojavljuje ista suštinska slika, a to je da srpsko stradanje više nije tema koja ostaje zatvorena unutar srpskog prostora.

Međunarodna digitalna kampanja "Upoznajte srpsko stradanje", koja je u julu počela u Sjedinjenim Američkim Državama, potom preko Austrije stigla u Italiju, postala je dio šireg procesa internacionalizacije rada Centra, s ciljem da se glas srpskih žrtava čuje na važnim mjestima u svijetu, a njihova imena, lica i svjedočanstva budu dio evropskog pamćenja o 20. vijeku

(SRNA)