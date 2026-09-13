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Pešter - Vojna vježba "Pobjednik 2026": Prisustvuju zvaničnici Srpske i Srbije

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13.09.2026 08:05

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Војска војници парада
Foto: Tanjug/AP

Na privremenom vojnom poligonu "Pešter" kod Sjenice danas će biti održana završnica taktičke vježbe Vojske Srbije "Pobednik 2026", kojoj će, između ostalih, prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Vježba će početi u 11.00 časova.

Više od 2.000 pripadnika Vojske Srbije i oko 500 ključnih sredstava ratne tehnike, među kojima je više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecjevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme, učestvovaće u završnoj etapi vježbe.

Široj javnosti biće predstavljene vatrene mogućnosti novih i modernizovanih sredstava i sistema, kao i visok nivo sadejstva i saradnje u odgovoru na izazove, rizike i prijetnje po bezbjednost Srbije.

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U vazdušnom prostoru, tokom vežbe dejstvovaće avioni "mig-29", kao i modernizovani avioni "orao".

Biće prikazani savremeni osmatrački radari koji će kontrolisati vazdušni prostor i prilaze državnoj teritoriji od 300 do 400 kilometara, dok će PVO snage prikazati kineski sistem srednjeg dometa, kao i domaći sistem "pasars-16" opremljen topom od 40 milimetara i raketama "mistral", "strela", "šilo" i "igla".

Podršku iz vazduha pružaće i besposadni vazduhoplovni sistemi strategijskog i taktičkog značaja, kao i transportni avioni kasa 295 i An-26, iz kojih će biti izveden desant padobranskih četa.

Kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije, cilj vježbe je unapređenje obučenosti i osposobljenosti komandi i jedinica za borbene operacije, organizovanje sadejstva, saradnje i zaštite snaga, a akcenat je na upotrebi novouvedenih i modernizovanih sredstava i sistema, kojim je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu.

(SRNA)

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Tagovi :

vojna vježba

Srbija

Republika Srpska

Zvaničnici Republike Srpske

Savo Minić

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