Dodik: Cilj da u svakoj opštini bude izgrađeno dovoljno smještajnih mjesta za djecu

Lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je dočekan gromoglasnim aplauzom, pozdravio je Bilećane i iskazao zadovoljstvo što je završena izgradnja modernog vrtića u toj lokalnoj zajednici.

"Kabinet predsjednika Republike sve je finansirao", rekao je Dodik i dodao da je cilj da u svakoj opštini bude izgrađeno dovoljno smještajnih mjesta za djecu predškolskog uzrasta.

Dodik je najavio da će iduće sedmice biti raspisan tender za kompletnu rehabilitaciju puta od Bileće do Trebinja.

"Podrška naroda u Bileći najbolje pokazuje da je SNSD dobro radio i da ljudi prepoznaju našu politiku. Zato s punim pravom možemo da računamo na još jednu veliku pobjedu. Željka Cvijanović i Savo Minić su izbor Bileće, ali i izbor cijele Republike Srpske. Ljudi znaju kome mogu da vjeruju i ko ima snagu da čuva Srpsku i nastavi da je razvija", poručio je Dodik.