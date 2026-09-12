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Značajna ulaganja Vlade u škole širom Republike Srpske

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12.09.2026 19:29

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Основна школа "Вук Караџић", Лопаре
Foto: ATV

Oko 800 000 KM u proteklih nekoliko godina uložila je Vlada Republike Srpske u objekte OŠ "Vuk Karadžić" u Bijeljini. Pomoć pri izgradnji i opremanju područne škole u Bijeljini, područne škole u Amajlijama, kao i za centralnu školu. Ovog ljeta radilo se na rekonstrukciji krova na objektu centralne škole.

"Sanacija krovne konstrukcije starog dijela objekta koja je kao što i sami možete da vidite, objekat se nalazi iza mene, završena i prije početka školske godine i učenici su od 1.septembra ušli u objekat gdje su sada potpuno bezbjedni i neće morati da razmišljaju, da li će prokišnjavati krov i ime su obezbijeđeni i svi optimalni uslovi za realizaciju vaspitno obrazovnog programa", rekao je Predrag Račanović, direktor OŠ "Vuk Karadžić", Bijeljina.

378 učenika raspoređeno je u pet područja rada u srednjoškolskom centru u Ugljeviku. Novu školsku godinu dočekali su sa klimama, uređenijim učionicama, a uskoro stiže i novi krov.

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"Iz kabineta predsjednika Republike Srpske dobili smo 60 817 KM, iz tih sredstava uradili smo kompletnu rekonstrukciju mokrog čvora, klime za sve učionice, laminat za sve učionice na spratu i nekoliko u prizemlju. Iz Ministarstva prosvjete odobrena su sredstva za sanaciju krova, tender je u toku. Uradili smo iz naših sredstava rekonstrukciju centralnog grijanja, zamijenili smo sve radijatore i skoro sve cijevi i očekujemo i jednu veliku donaciju za promjenu cijelog školskog namještaja", rekla je Vesna Lakić, direktor JU SŠC "Mihailo Petrović Alas", Ugljevik.

50 000 KM Ministarstvo prosvjete i kulture izdvojilo je i za srednjoškolski centar "Vuk Karadžić" u Loparama koji trenutno pohađaju 124 učenika. U toku su radovi na mokrom čvoru.

"Za potrebe sanacije mokrih čvorova u prostorijama za učenike. U pitanju su radovi koji su u toku i obuhvataju zamjenu kanalizacionih izvoda i razvoda, vodoinstalaterske radove, zamjenu pločica zidnih i podnih kao i zamjenu stolarije u tim prostorijama. Za učenike to znači mnogo jer su mokri čvorovi u tim prostorima stari već 50 godina", rekla je Živana Vasić, v.d. direktora SŠC "Vuk Karadžić", Lopare.

Ovo su samo neka od školskih objekata u čiju je sanaciju i rekonstrukciju Vlada RS i resorno ministarstvo ove godine usmjerila značajna sredstva, što pokazuje jasnu opredijeljenost za stvaranje boljih uslova za učenike i nastavnike širom Republike Srpske.

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Tagovi :

Vlada Republike Srpske

Škola

ulaganja

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