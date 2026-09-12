Priča o srpskim žrtvama stigla do velikog broja građana Rima

Srpsko stradanje dio je slike Rima. Od 7. do 13. septembra i u okviru ove međunarodne digitalne kampanje sadržaji Memorijalnog centra Republike Srpske prikazuju se na više lokacija u italijanskoj prestonici, u dijelu grada koji obuhvata Trastevere, Markoni, Monte Verde i Đanikolo, kao i na Via Gregorio setimo, u blizini Vatikana.

"U trenutku kada se na srpski narod vrše politički pritisci, posebno je važno da se naš glas čuje i izvan granica naših prostora. Jednostavno, ne smijemo da dozvolimo da bilo ko u svijetu određuje koje će žrtve biti pomenute, a koje prećutane, i da političke odluke i politički pritisci postanu zamjena za činjenice", rekao je Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske

Tokom sedam dana, priča o srpskim žrtvama stiže do velikog broja građana Rima, ali i turista iz različitih dijelova svijeta koji svakodnevno prolaze ovim lokacijama. Izlazak izvan granica srpskog prostora jedan je od ključnih ciljeva kampanje. Balkan je geografski veoma blizu Italiji, ali je poznavanje onoga što se dogodilo devedesetih u italijanskoj javnosti daleko od tog geografskog susjedstva. Upravo zbog toga rad Memorijalnog centra ima poseban značaj. Posebno treba napomenuti srpske civilne žrtve o kojima se nakon rata govorilo malo.

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"Rat u bivšoj Jugoslaviji bio je jedna od najtragičnijih i najkrvavijih stranica u novijoj evropskoj istoriji. Stranica o kojoj u Italiji i dalje često znamo premalo. Sada, skoro trideset godina kasnije, možda je došlo vrijeme da sa veće distance, iz istorijski utemeljene perspektive pogledamo ono što se dogodilo na Balkanu, koji nam je geografski tako blizu, ali tako daleko od znanja, od svijesti italijanske javnosti", rekao je Lorenco Bernaskoni, istraživač u Fondaciji Makijaveli.

Međunarodna digitalna kampanja "Upoznajte srpsko stradanje" u Rimu traje do 13. septembra. Nakon Njujorka i Beča, italijanska prestonica postala je nova važna tačka u nastojanju Memorijalnog centra da priču o srpskom stradanju iznese pred evropsku i svjetsku javnost. Ova kampanja se realizuje uz podršku Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.