"SNSD i Milorad Dodik skinuli okove se Republike Srpske"

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je večeras u Gacku da je SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom skinuo okove sa Republike Srpske.

Minić je rekao da ne želi da nabraja projekte koji su završeni i pokrenuti u Gacku i ostalim lokalnim zajednicama u Srpskoj, ali da je jasno kuda Republika Srpska ide.

"Vlada je direktno iz budžeta podržala lokalne zajednice sa 611 miliona KM. Nismo zaobišli ni Gacko, ni moj Šamaca, ni Bijeljinu, ni Trebinje, ni bilo koju opštinu", istakao je Minić na predizbornoj tribini "Razgovor sa građanima".

Minić je tokom razgovora sa građanima ukazao na d‌jelovanje predsjednika Milorada Dodika i na međunarodnom planu.

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"Kada ode u Rusiju, njemu se vraćaju sa predsjedniče. Kada ode u Izrael, obraćaju mu se sa predsjedniče i onda ovi ovd‌je pitaju što ga tako zovemo. Zato što je on predsjednik svih nas i ostaće to", poručio je Minić.

Minić je rekao da u čast svih koji su život dali za Republiku Srpsku srpski narod ne smije dozvoliti da se vrati neki drugi Kristijan Šmit i srpskom narodu nameće bilo šta.

Minić je pozdravio i zahvalio i koalicionim partnerima i istakao snagu jedinstva, prenosi Srna.