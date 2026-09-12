Dodik: Gacko će znati da izabere SNSD i naše kandidate

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Gacko će znati da izabere SNSD i naše kandidate, jer su ljudi ovdje uvijek znali šta je najbolje za Republiku Srpsku i da se Srpska čuva snagom, jedinstvom i odgovornom politikom koja je uvijek uz svoj narod, poručio je lider SNSD-a ne predizbornoj tribini u Gacku.
"Zato vjerujem u još jednu veliku pobjedu SNSD-a, Željke Cvijanović i Save Minića", pobjedu Gacka i Republike Srpske - rekao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Gacko će znati da izabere SNSD i naše kandidate, jer su ljudi ovdje uvijek znali šta je najbolje za Republiku Srpsku i da se Srpska čuva snagom, jedinstvom i odgovornom politikom koja je uvijek uz svoj narod.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 12, 2026
Zato vjerujem u još jednu veliku pobjedu SNSD-a, Željke Cvijanović i Save… pic.twitter.com/SfPLsO1HCt
Republika Srpska
Cvijanović: SNSD stranka koja donosi odgovorne odluke
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h2
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
4 h2
Republika Srpska
4 h2
Najnovije
Najčitanije
20
58
20
43
20
23
20
20
20
14
Trenutno na programu