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Dodik: Gacko će znati da izabere SNSD i naše kandidate

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12.09.2026 18:57

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик на предизборној трибини "Разговор са грађанима" у Гацку.
Foto: @MiloradDodik/X

Gacko će znati da izabere SNSD i naše kandidate, jer su ljudi ovdje uvijek znali šta je najbolje za Republiku Srpsku i da se Srpska čuva snagom, jedinstvom i odgovornom politikom koja je uvijek uz svoj narod, poručio je lider SNSD-a ne predizbornoj tribini u Gacku.

"Zato vjerujem u još jednu veliku pobjedu SNSD-a, Željke Cvijanović i Save Minića", pobjedu Gacka i Republike Srpske - rekao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Milorad Dodik

Gacko

SNSD

Izbori 2026

izbori

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