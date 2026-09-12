Dodik: Gacko će znati da izabere SNSD i naše kandidate

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Gacko će znati da izabere SNSD i naše kandidate, jer su ljudi ovdje uvijek znali šta je najbolje za Republiku Srpsku i da se Srpska čuva snagom, jedinstvom i odgovornom politikom koja je uvijek uz svoj narod, poručio je lider SNSD-a ne predizbornoj tribini u Gacku.

"Zato vjerujem u još jednu veliku pobjedu SNSD-a, Željke Cvijanović i Save Minića", pobjedu Gacka i Republike Srpske - rekao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks. Gacko će znati da izabere SNSD i naše kandidate, jer su ljudi ovdje uvijek znali šta je najbolje za Republiku Srpsku i da se Srpska čuva snagom, jedinstvom i odgovornom politikom koja je uvijek uz svoj narod.



Zato vjerujem u još jednu veliku pobjedu SNSD-a, Željke Cvijanović i Save… pic.twitter.com/SfPLsO1HCt — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 12, 2026 Republika Srpska Cvijanović: SNSD stranka koja donosi odgovorne odluke

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