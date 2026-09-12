35 godina od formiranja Druge krajiške brigade

Ratni put krenuli su 18. septembra '91. godine sa Rakovačkih bara prema zapadnoj Slavoniji, priča Čedomir, koji je tada bio predvodnik kolone Druge krajiške brigade.

"Na čelu kolone bio sam ja, upravo ja, sa vojskom i sa svim ostalim i ovo mi predstavlja strahovito puno, tako da dolazim svake godine i dolaziću dok me noge budu služile i pamet. Ratni put je bio da sam prošao sva ratišta u Republike Srpske sa svojom vojskom, sve i jedno", rekao je Čedomir Lolić.

Umirali su hrabro na nogama da njihovi potomci ne bi klečali na koljenima, kroz suze se sjeća Milan.

"Svake godine se ovde okupljamo da bi našim plavim drugovima odali dužni pomen koji su sa nama otišli, a nažalost sa nama se nisu vratili, zato smo tu da se podsjetimo njihovih djela junačkih, njihovih svijetlih likova, njihovih imena ispisanih zlatnim slovima u najnovijoj srpskoj istoriji, a sve to uradiše za Republiku Srpsku i Republika Srpska je najveća tvorevina srpskog naroda", rekao je Milan Kecman.

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35 godina je od formiranja Druge krajiške brigade. Ovo je prilika da se prisjete dana kada je brigada formirana i kada je krenula na svoj put, koji je trajao punih pet godina, ističe Saša Mićin. Obilježavanje je počelo dočekom ratne zastave, nakon čega su služeni opijelo i pomen poginulim borcima, te položeni vijenci.

"Srbi imaju manu brzo zaboravljaju, a pogotovo svoje heroje brzo zaboravljaju i mislim da je sad jedno krajnje vrijeme da se ta kultura sjećanja i poštovanja prema tim ljudima vrati na jedan viši nivo pijadastal iz prostog razloga što kada smo svi kretali u borbu i u rat kada smo išli nismo ni o čemu razmišljali nego o tome kako da sačuvamo jedni drugog pored sebe, a tako da sačuvamo sve i one iza nas", rekao je Saša Mićin, komandant Drugog bataljona druge pješadijske brigade.

Vijenac za svoje ratne saborce položio je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radana Ostojić. Kaže da nesebičnim zalaganjem ovih ljudi mi danas živimo u slobodi živimo u Republici Srpskoj.

"Put srpskog vojnika, put pripadnika Druge krajiške brigade u toku odbrambeno-otadžbinskog rata je bio put svakog Srbina i vojnika od Kosova polja do današnjih dana bio je to put stradanja i Golgote, ali put i drugarstva i sloge, jedinstva, put nesebičnog žrtvovanja, zalaganja i put na kome je vaskrsla sloboda Republika Srpske", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Kroz Drugu krajišku brigadu tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo je više od 23.000 boraca. Njih 231 položio svoj život u odbrani Srpske, dok se tri borca i dalje vode kao nestala. U borbenim dejstvima ranjeno je više od 1.500 pripadnika brigade, među kojima je više od 750 ratnih vojnih invalida.